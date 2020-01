Captain Marvel - la critique du film

Résumé : Alors qu’une guerre galactique opposant deux races d’aliens atteint la Terre, Carol Danvers se retrouve précipitée au cœur de la bataille, aidée de quelques alliés. La jeune femme va devenir l’une des plus puissantes super-héroïnes de l’univers.

Notre avis : Le long métrage numéro 21 de la franchise Marvel a battu des records de fréquentation, engrangeant plus d’un milliard de dollars, avant que Spider-Man : Far From Home et Avengers : Endgame ne le détrônent, pour le reléguer à la neuvième place des déclinaisons cinématographiques les plus rentables du célèbre univers de fiction. La super-héroïne, Carol Danvers, auparavant célébrée dans des jeux vidéos et des films d’animation, fait son entrée dans la saga, remplissant largement un cahier des charges qui ne distingue pas spécialement ce blockbuster, même si celui-ci offre une immersion plutôt proustienne dans les années 90, soit bien avant l’époque que mettait en scène l’épisode précédent, Avengers : Infinity War. La bande-son ravira entre autres les nostalgiques de Garbage et No Doubt. Les mêmes remarqueront le t-shirt Nine Inch Nails qu’arbore l’héroïne.

Brie Larson, bien loin de sa prestation touchante dans States of Grace, retrouve l’univers des superproductions qu’elle avait déjà côtoyé en tournant le divertissant Kong : Skull Island. Dans ce qui se veut pourtant comme un cocktail d’humour et d"action, elle ne se départit jamais de son hiératisme, ce qui la rend bien moins convaincante et attachante que Gal Gadot, l’actrice principale de Wonder Woman, film auquel Captain Marvel constitue une réponse formatée.

Les supers pouvoirs de la protagoniste, qui confinent à la surpuissance pour dégommer les méchants mâles ou les tenir en lisière, ainsi que la manière dont, invariablement, ses blagues jouent sur le même registre, laissent plutôt de marbre, d’autant que Vers suit un chemin que le scénario esquisse paresseusement : le parcours initiatique, le dépassement de soi, la recherche des origines par-delà les obstacles amnésiques constituent les étapes attendues d’une énième "origin-story". Ce qui gêne davantage, c’est que Captain Marvel est l’antithèse absolue de ce que sont les Avengers, c’est-à-dire des personnages qui ne puisent leur force que dans une solidarité. Or, l’héroïne ne quitte jamais son statut de Messie soltaire, quand bien même le divertissement tente de marcher sur les traces d’un buddy movie, avec le personnage de Fury, spectaculairement incarné par Samuel L. Jackson, dont la transformation physique est actée par la prouesse du "de-aging".

Pour le reste, si le film croit défendre le féminisme en configurant un dispositif aussi simpliste, serti de quelques chansons signées Courtney Love ou Gwen Stefani, il se fourvoie assurément.