Christy and His Brother - Brendan Canty - critique

Résumé : Expulsé de sa famille d’accueil, Christy, dix-sept ans, débarque chez son demi-frère, jeune papa, qu’il connaît peu. Ce dernier vit mal cet arrangement qu’il espère temporaire ; mais Christy se sent vite chez lui, dans ce quartier populaire de Cork, se faisant des amis et renouant avec la famille de sa mère. Les deux frères vont devoir se confronter à leur passé tumultueux pour envisager un avenir commun.

Critique : Christy a les mains salies de sang. Il tient entre ses doigts un sac poubelle noir, où sa famille d’accueil a entassé ses affaires. Les affaires de toute une vie car le jeune homme est placé depuis sa tendre enfance. Qu’est-ce qu’il lui reste ? Un demi-frère qui lui-même a subi les affres d’un parcours d’aide sociale à l’enfance, à Cork, où il pourra reconstruire un bout d’avenir.

Christy and His Brother est né du rêve de cinéma de deux amis d’enfance qui, après s’être essayés au court-métrage, ont décidé d’écrire et de tourner leur premier long. Le spectateur curieux pourrait a priori attendre de ce film irlandais une vague variation d’un récit de Ken Loach. Or, justement, la réussite de cette histoire demeure dans le fait que le réalisateur a miraculeusement échappé aux poncifs larmoyants d’une œuvre sociale. Christy and His brother parle de jeunesse : une jeunesse certes abimée, sur le fil, mais pétrie de ressources, capable de soulever des montagnes pour échapper au déterminisme apparent. D’ailleurs, beaucoup d’adolescents rencontrés au hasard d’une activité de rap parsèment cette histoire avec au cœur, le portrait tout en nuance de Christy et son frangin.

Copyright Pyramide Distribution

Christy and His Brother n’est surtout pas un drame pesant. Le scénario et la mise en scène choisissent d’offrir un parcours de vie, certes sur le fil du rasoir, mais qui ne succombe jamais à la tentation du pire. On sent que le réalisateur connaît bien la ville où il tourne. Il regarde ses personnages avec une grande humanité, comme s’il s’agissait de sa propre famille qu’il mettait en scène dans un récit jamais plombant, et d’une infinie tendresse. Les deux frères qui se guettent, se cherchent et finalement composent avec le reste d’une enfance triste, sont l’expression même que la résilience est possible. Pourtant, les épreuves ne sont jamais loin avec l’alcool, la drogue, la violence ou la délinquance mais justement la force du film repose sur le fait que le réalisateur ne focalise pas son point de vue sur le tragique.

Il faut saluer l’interprétation absolument bluffante du jeune acteur, Danny Power. Il habite son personnage avec un art magnifique de la suggestion. Les émotions ne sont jamais frontales. Toute la beauté du personnage se cache dans ce regard fermé, ces larmes qui ne parviennent pas à couler, et ces mots qu’il est incapable de prononcer. La tension intérieure du jeune homme est perceptible d’un bout à l’autre du récit, jusqu’à ce qu’on lui découvre le talent de coiffure. Brendan Canty ne verse pas pour autant dans la démagogie. Le chemin vers la réinsertion sera long, et le passé douloureux continuera longtemps de peser sur le destin de Christy.

Copyright Pyramide Distribution

S’il y a un conseil à donner aux spectateurs, c’est de ne surtout pas quitter la salle au moment du générique de fin. Sans en révéler le contenu, l’émotion offerte par le réalisateur fait preuve d’une très belle authenticité. À ce moment, le cinéaste montre qu’il n’a pas fait seulement un film de fiction. Il propose en quelque sorte un documentaire sur ces villes irlandaises, loin de Dublin, qui survivent dans la grisaille de la désindustrialisation grâce à ces grappes de jeunes qui revisitent leur futur à coup de chansons de rap.

Christy and His Brother a été salué à juste titre au Festival de Berlin en 2025. C’est un film optimiste mais surtout pas naïf, en faveur d’une jeunesse inventive, résiliente et joyeuse. Il donne résolument à croire qu’aucun destin n’est jamais définitivement scellé, et qu’il y a toujours, dans chacun d’entre nous, un espoir qui mérite d’être réanimé.