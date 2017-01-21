Chromosome 3 - David Cronenberg - critique

Critique

Le 17 octobre 2025

Cronenberg s’inspire du Village des damnés pour un film opaque, plein de rage et de promesses qui augure le meilleur...

  • birulune 21 janvier 2017
    J’ai pas vu le Village des Damnés désolé mais l’idée d’inverser le principe c’est bien du Cronenberg ( les petits blondinets aux yeux phosphorescents se transforment en véritable monstres hideux monomaniaque dans son adaptation si c’en est une)
    Le père est touchant, il essaie vraiment - vainement - de sauver sa fille des griffes de ses frères meurtriers
    La scène d’accouchement extra-utérin est génialissime j’ai assisté aux naissances de mes enfants et c’est pas pareil c’est sûr mais C’EST AU PÈRE DE COUPER LE CORDON
    Les petits monstres hideux sont ( forcément) privés de cet amour absolu et aveugle qui nous a tous bercé neuf mois durant d’où la colère la jalousie et donc le meurtre
    Tout y passe ! Conflit maternel ( Eggar est fille d’une mère alcoolique névrosée) et paternel ( père démissionnaire) rajoutez a cela le divorce mal vécu c’est la totale !
