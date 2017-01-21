Chromosome 3 - David Cronenberg - critique

Résumé : En instance de divorce, Nola Carveth est placée sous la surveillance du Dr. Raglan qui a développé une nouvelle méthode controversée pour soigner les troubles mentaux. Au cours du traitement, les patients extériorisent leurs pensées refoulées sous forme d’excroissances organiques… Lorsque Frank, le mari de Nola, découvre des ecchymoses sur le corps de Candice, leur petite fille, il informe Raglan de son intention de mettre fin au droit de visite. Soudain, de mystérieuses créatures s’en prennent à Frank et à Candice…

Critique : Réalisateur de séries B horrifiques produites par une société qui travaille aussi dans le X, David Cronenberg n’est pas à la fin des années 70 le nom bien connu de chacun que l’on retrouve dans les grandes compétitions de la planète. On le retrouve dans les cinémas de quartier dédiés au genre avec des petites œuvres transgressives qui installent des thématiques autour de la mutation du corps et des virus mortels. Frissons, parasites meurtriers et Rage sont ainsi les deux premiers jalons de l’horreur du cinéaste avec contagion sexuelle dans le premier et épidémie de rage dans le second où il dirige l’actrice porno Marilyn Chambers, bien connue pour son rôle dans Derrière la porte verte.

Chromosome 3 survient en toute fin des années 70, à l’aube de la célébrité pour le réalisateur qui va peu après connaître un énorme succès avec Scanners. Le film aborde une nouvelle fois la monstruosité du corps qui se développe ici en excroissances. Une évolution physique née du mental, des traumas qui impriment le corps et l’esprit d’une femme dans une famille où elle reproduit un schéma de haine et de volonté de vengeance refoulée. La démente, c’est Samantha Eggar, égérie du cinéma bizarre (Les doigts du diable, Curtains). Les yeux exorbités, elle délivre un malaise évident qui sied bien à la volonté du cinéaste d’imposer un point de vue organique tordu. Procréateur d’une engeance monstrueuse qui se fait l’instrument de ses sentiments tempétueux, son personnage est un freak, devenu pure matrice qui met bas à des petits monstres exprimant tous ses ressentiments jusqu’au meurtre quand elle est en colère, ce qui lui arrive souvent...

Le suspense implacable avec des plans déjà taillés pour rester culte (l’assaut final des monstres en forme de huis clos est magistral) s’accompagne déjà d’une thématique chère au cinéaste qui en trois films manifeste toutes les obsessions de ses grands films à venir (Vidéodrome et La Mouche). La série B, sorte de dégénérescence organique du Village des damnés, est maligne et efficace et, si elle n’est pas la plus connue des œuvres du Canadien, elle n’en est pas pour autant mineure. Loin de là.