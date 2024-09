Color Book - David Fortune - critique

Résumé : Lucky (William Catlett), veuf depuis peu, doit élever seul Mason (Jeremiah Alexander Daniels), son jeune fils atteint de trisomie.

Critique : Dans un splendide noir et blanc, le récit s’ouvre sur la vie quotidienne du père et du fils qui s’articule exclusivement autour de la déficience de ce dernier. Les jeux faits en commun, les repas parfois compliqués, le rituel du lavage des dents et le coucher invariablement à la même heure. Avec un ami, ils vont tous deux assister à une cérémonie collective en plein air en hommage à la maman de Mason, qui se veut joyeuse et se clôt par un lâcher de ballons. Le ballon qui deviendra vite un symbole obsessionnel pour le garçon.

Le film va prendre une tournure de road movie quand Lucky et Mason (my son ?) vont vivre un étonnant périple pour se rendre à un match de base-ball qui se déroule à l’autre bout de la ville d’Atlanta, une première pour le gamin. Cette sortie compliquée va néanmoins encore plus rapprocher le père du fils.

Très doux et énormément empathique, ce premier long métrage de David Fortune s’attache à une multitude de détails du quotidien dans un noir et blanc qui recentre constamment l’attention sur les personnages. De même, le voyage en métro et en bus, outre l’émotion qu’il va dégager, sublime la ville d’Atlanta toute en ombres et lumières.

Sans donner de leçons et loin du témoignage documentaire, il fait naître la compassion devant ce papa attentionné et ce fils différent, avec de surcroît un duo d’acteurs exceptionnels.

Le film a reçu le Prix de la Critique au festival du film américain de Deauville.