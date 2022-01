Correspondant 17 - Alfred Hitchcock - critique

Résumé : 1940 : John Jones (Joel McCrea), journaliste imprévisible et réputé pour sa forte tête, est choisi par son patron pour un voyage en Europe où il sera chargé d’informer sur la situation qui semble s’orienter vers la guerre.

Critique : En 1940, pour son deuxième film américain après Rebecca, Alfred Hitchcock s’engageait en faveur de l’intervention des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Il le fit bien évidemment à sa façon, en proposant une intrigue trépidante qui suit les tribulations d’un homme poursuivi, devant se défendre pour sauver sa vie, et par delà faire éclater la vérité. Bien que l’action soit cette fois située dans un contexte réaliste, on retrouve ainsi un scénario dont la construction rappelle ses œuvres britanniques comme Les 39 marches (The 39 Steps 1935), et anticipe celle de La mort aux trousses (North by Northwest 1959) qui représentera la quintessence du genre.

John Jones, à priori peu concerné, donnant peu d’importance aux événements, à l’instar de l’Américain moyen. Mais réalisant peu à peu la gravité de la situation, il prend fait et cause pour l’intervention militaire.

Dans une sorte de course-poursuite qui va le conduire de la Hollande à la Grande-Bretagne, il va d’abord infiltrer une organisation militant pour la paix. Et de là, tout en tombant amoureux, il va devoir déjouer de nombreux pièges, qui sont autant de morceaux de bravoure. Parmi eux, on peut retenir un assassinat dans les moulins à vent suivi de la disparition improbable des meurtriers ; un rendez-vous dans le clocher d’une église avec un soit-disant allié qui cherche à précipiter le héros dans le vide ; et enfin, le sauvetage des passagers d’un avion après que celui-ci ait été bombardé par les Allemands.

Le cinéaste a réussi un film divertissant et sans temps mort, presque léger, tout en envoyant un message éminemment politique à son pays d’adoption. Il tournera tout de suite après la même année, sa seule réelle comédie avec Joies matrimoniales (Mr and Mrs Smith), interprétée par Carole Lombard et Robert Montgomery.