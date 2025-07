L’homme qui en savait trop (1934) - Alfred Hitchcock - critique

Résumé : En vacances de neige dans les Alpes suisses, les Britanniques Bob et Jill Lawrence (Leslie Banks et Edna Best), accompagnés de leur fillette Betty (Nova Pilbeam), se lient d’amitié avec le français Louis Bernard (Pierre Fresnay). Lors d’une soirée, Bernard est tué par balle alors qu’il danse avec Jill.

Critique : En 1934, Alfred Hitchcock, déjà crédité de plus de vingt-cinq longs métrages, dont plusieurs succès, tournait là le premier de ses films qui portera totalement la marque de fabrique de celui qui deviendra le maître du suspense. Il sera de plus un très grand succès public qui confortera le cinéaste dans cette voie de thriller trépidant à la mécanique impeccable.

Non seulement les Lawrence perdent violemment un ami, mais de plus leur fille Betty est enlevée dans le but de les faire taire. En effet, Louis Bernard, agent secret français, a fait des confidences à Bob avant d’être assassiné : un attentat va avoir lieu à Londres. Ainsi, le cinéaste met au centre du récit en le portant à son sommet son fameux "MacGuffin" : prétexte de scénario sans grande importance ni vraisemblance pour développer un suspense. Ici, le secret de Louis Bernard, quel qu’il soit et qui n’a guère d’intérêt, ne sert que de base à la course-poursuite que vont entamer les Lawrence pour retrouver leur fille.

Plusieurs astuces techniques et quelques morceaux de bravoure émaillent ce film d’espionnage dont les ficelles hitchcockiennes sont encore un peu trop visibles. Le cinéaste, on s’en doute, améliorera sa mécanique de film en film.

Alfred Hitchcock sera aussi l’un des rares réalisateurs à faire un remake de son propre film. En 1956, il tournera en effet un second long métrage éponyme, qui reprend la même histoire avec quelques variantes : pour les vacances, on passe des Alpes au Maroc, et la petite fille devient un garçon. Côté distribution, le couple vedette sera composé par James Stewart et Doris Day (qui poussera la chansonnette avec le fameux Que sera, sera), l’espion français joué par Pierre Fresnay dans la première version sera "remplacé" par Daniel Gélin. Malheureusement, on ne retrouvera pas dans le remake de méchant aussi réussi que celui de cette première version interprété par Peter Lorre, acteur inimitable, il faut bien le dire ! Le final lui, aura toujours lieu au Royal Albert Hall de Londres.