Cannes 2026 : Peter Jackson Palme d’or d’honneur

Le 6 mars 2026
- Réalisateur : Peter Jackson
- Plus d'informations : Le site du Festival
- Festival : Festival de Cannes 2026
Le réalisateur néo-zélandais est honoré d’une Palme d’or d’honneur à l’occasion de la 79e édition du Festival de Cannes.
News : Peter Jackson, qui avait débuté dans le court métrage en 1976, aborde le format long à la décennie suivante, se faisant connaître dans un genre gore et trash avec Bad Taste (1987) et Braindead (1993). Entre ces deux films, Les Feebles est une comédie musicale et d’animation particulièrement décalée. Le cinéaste est surtout pris au sérieux avec Créatures célestes (1994), récit criminel qui révèle une grande puissance narrative et visuelle. Sa première incursion hollywoodienne, Fantômes contre fantômes (1996), est un divertissement brillant qui tranche avec les habituels blockbusters. Peter Jackson est consacré avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, adaptation cinématographique du monument de la littérature fantastique de J.R.R. Tolkien. Trois épisodes qui connaissent un triomphe mondial restent associés au nom de Jackson, à savoir Le seigneur des Anneaux : La communauté de l’anneau (2001), Le seigneur des Anneaux : Les deux tours (2002) et Le seigneur des Anneaux : Le retour du roi (2003). Intégralement tournés dans des décors de Nouvelle-Zélande, les films allient mythologie et pop culture, vertige épique et inspiration esthétique. En 2005, King Kong est un remake réussi du film mythique de Schoedsack et Cooper (1933), moins profond que l’original, mais nettement supérieur à la version commerciale de John Guillermin (1976). Après l’inégal Lovely Bones (2009), Peter Jackson récidive avec l’univers de Tolkien et la trilogie : c’est cette fois-ci celle du Hobbit. Le Hobbit : Le voyage inattendu (2012), Le Hobbit : La désolation de Smaug (2013) et Le Hobbit : La bataille des cinq armées (2014) confirment l’inspiration du réalisateur dans cette veine. On doit aussi au cinéaste les documentaires Pour les soldats tombés et Les Beatles : Get Back (TV, 2021). Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de Cannes, précise qu’il y a « clairement un avant et un après Peter Jackson. Le cinéma de la démesure est sa marque de fabrique et son art total du divertissement particulièrement ambitieux. Il a durablement transformé le cinéma hollywoodien et sa conception du grand spectacle. Mais Peter Jackson n’est pas seulement un très grand technicien ; c’est avant tout un immense conteur. Et un artiste imprévisible : quel sera son prochain univers ? »
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.