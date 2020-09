Creepy - la critique du nouveau thriller de Kiyoshi Kurosawa

Résumé : Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe avec son épouse dans un nouveau quartier, à la recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui demande de participer à une enquête à propos de disparitions, sa femme fait la connaissance de leurs étranges voisins.

Critique : Il ne s’arrête plus, Kurosawa. Alors que son dernier film Avant que nous disparaissions, présenté au dernier Festival de Cannes dans la catégorie Un Certain Regard, sortira sur nos écrans en mars 2018, le réalisateur japonais arrive déjà sur nos écrans ce mois de juin avec Creepy. Après près d’une décennie à réaliser des drames, Kurosawa revient au genre qui l’a fait connaître du grand public : le thriller horrifique, où on n’était plus trop sûr de le revoir.

Copyright Eurozoom

Creepy concentre tout ce que le cinéaste sait bien faire. On y retrouve son goût savoureux pour l’exploration des versants les plus sombres de l’âme humaine. En effet, dans cette sombre histoire, Takakura, ancien inspecteur de police, a quitté les missions de terrain après une arrestation ayant mal tourné et s’est installé dans une petite ville avec sa femme Yasuko. Devenu professeur, il enseigne à des étudiants en criminologie… la psychologie criminelle. On reconnaît bien là le plaisir et la curiosité qu’éprouve Kurosawa à aller explorer la conscience, l’inconscient, la folie, bref, tout ce qui fait une bonne ou une mauvaise personne. Pourquoi un homme devient-il mauvais, méchant ? Telle est la question à laquelle le metteur en scène semble tenter de répondre.

Pour ce faire, il filme cette fois-ci les faits et gestes de Nishino, le voisin ermite, misanthrope et… inquiétant de Yasuko et Takakura. Pourquoi cet homme est-il si ce secret ? Que cache-t-il derrière la porte de sa maison ? Et si les trois membres d’une même famille, disparus des années auparavant, n’avaient pas simplement disparu ? Persuadé que quelque chose ne va pas, reprenant ses vieilles habitudes d’inspecteur alors qu’il s’était juré de ne plus en revêtir le costume, Takakura enquête, délaissant sa femme qui, effrayée et fascinée par la personnalité de Nishino, se rapproche de plus en plus de lui.

Copyright Eurozoom

Ici, ce sont les thèmes de l’empathie et de l’amitié comme moyens de corruption et de déshumanisation qui intéressent Kurosawa. Peut-on amener quelqu’un à commettre le pire simplement avec gentillesse ? Une question effrayante, comme l’est la mise en scène : une photographie qui tend plus à tirer les images vers l’obscurité qu’à les pousser vers la lumière. Le style du réalisateur est bien là : de longs plans fixes, de grands panoramiques qui jouent avec l’espace, enfermant les personnages dans des endroits étriqués tout en donnant le sentiment qu’ils y ont beaucoup de place, et un montage fluide qui brille par sa discrétion.

Cependant, avec sa fin très ambiguë, Creepy donne l’impression de ne pas dire ce que Kiyoshi Kurosawa pense véritablement de cette histoire et des protagonistes qui la composent, laissant au spectateur la liberté d’imaginer ce que sont réellement les personnages. Certains y verront une preuve de force, d’autres un aveu de faiblesse.