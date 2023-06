Crime et châtiment - Josef von Sternberg - critique

Résumé : Roderick Raskolnikov (Peter Lorre) obtient avec mention son diplôme en criminologie. Malheureusement, ne trouvant pas de travail, ne pouvant plus payer son loyer, il s’apprête à mettre en gage la montre qu’il a reçue en héritage quand il apprend que sa mère (Elizabeth Risdon) et sa sœur (Tala Birell) vont lui rendre visite. En se rendant chez un usurière, il croise Sonya (Marian Marsh), une jeune prostituée.

Année de production : 1935

Critique : Il s’agit du premier film que Josef von Sternberg tourna après la série des sept qu’il réalisa quasiment coup sur coup pour la Paramount avec Marlene Dietrich et qui firent d’elle une icône du cinéma.

Engagé ici par la Columbia, il accepte cette commande d’adapter le célèbre roman de Fedor Dostoïesvski avec un budget plutôt modeste.

Certainement peu passionné par cette réalisation, il ne retrouve pas la profondeur de l’œuvre originale et sa Russie de studio n’est guère convaincante.

De plus, l’interprétation de Peter Lorre en Raskolnikov, qui passe par tous les comportements, de l’hystérie à la prostration, n’est pas franchement crédible et son jeu jure avec l’ambiance de tragédie qui préside au film.

Seul Edward Arnold, l’inspecteur de police Porphyre qui joue au chat et à la souris avec Raskolnikov, tire son épingle du jeu dans une composition qui fait penser, plusieurs décennies avant, à une sorte d’inspecteur Columbo.

Le cinéaste lui-même, dira de son film : « Il n’avait pas plus de rapport avec le texte authentique du roman que le coin de Sunset Boulevard et Gower n’en avaient avec l’environnement russe ».

Pierre Chenal en tourna la même année une version française avec Pierre Blanchar et Harry Baur.

Il existe aussi une autre adaptation française datant de 1956 . Elle est due à George Lampin et comporte une prestigieuse distribution parmi laquelle on trouve Jean Gabin, Robert Hossein, Bernard Blier, Lino Ventura et Marina Vlady.