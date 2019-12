Shanghai Gesture : L’enfer du jeu selon Sternberg

Résumé : Shanghai : Dixie Pomeroy (Phyllis Brooks) chassée de son hôtel et sans le sou, est soustraite à la police par un mystérieux égyptien, le docteur Omar (Victor Mature) grâce à un Chinois influent Percival Montgomery Howe (Clyde Fillmore). Elle est conduite au "Gin Sling", haut lieu de jeux et de débauche, ouvert 24 heures sur 24, tenu par Mother "Gin Sling" (Ona Munson) pour lui fournir un emploi de danseuse. On y découvre Poppy Smith (Gene Tierney), jeune femme désabusée qui snobe tout son entourage.

Notre avis : Josef von Sternberg (1894-1969) est le mythique cinéaste allemand qui a découvert Marlene Dietrich. Ils ont ensuite poursuivi leur collaboration aux États-unis, avec pas moins de six films. A partir de 1937, il ne tournera plus avec elle, et c’est à ce moment que sa carrière va décliner. Avec ce Shanghai Gesture, il va retrouver de son lustre et découvrir en Gene Tierney une femme à la beauté fatale, digne de succéder à Marlene.

La mise en scène et l’éclairage dû au Français Paul Ivano concourent à créer une atmosphère trouble et sensuelle, tout autant qu’inquiétante.

On se demande comment certains éléments explicites du récit ont pu passer les codes de la censure hollywoodienne : usage à peine voilé de drogues, relations sexuelles hors mariage, et même des femmes enfermées dans des cages, pour être vendues (même s’il est précisé que c’est factice)...

On comprend mal au début les motivations des principaux protagonistes et ce qui les lie avant que le drame ne se mette en place, avec une galerie de personnages mémorables : Victor Mature, habillé à l’oriental, joue un protagoniste indolent, souriant mais très ambigu ; Ona Munson, parée de costumes et de coiffures invraisemblables, est mystérieuse et menaçante ; Walter Huston incarne un homme d’affaires pas si respectable qu’il n’y paraît ; et surtout Gene Tierney est somptueusement mise en valeur par le cinéaste, habillée sensuellement avec habileté par son mari de l’époque, le couturier Oleg Cassini. Elle est tout à la fois vamp, petite fille gâtée insupportable, vulgaire et alcoolisée, ou encore pleurnicheuse et jalouse, loin de l’image habituelle plutôt lisse des actrices hollywoodiennes de cette époque.

Le film, éreinté par la critique, n’eut aucun succès à sa sortie. Il est pourtant une œuvre étonnante, suffisamment vénéneuse, dotée d’une dramaturgie originale et qui ne sacrifie pas au happy end.