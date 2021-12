Cry Macho - Clint Eastwood - critique

Résumé : Mike Milo (Clint Eastwood), ancien champion de rodéo, travaille désormais pour Howard Polk (Dwight Yoakam), éleveur de chevaux. Ses retards permanents lui valent d’être renvoyé.

Critique : Il y a deux problèmes majeurs dans ce western moderne de Clint Eastwood, aujourd’hui âgé de 91 ans.

Le premier est son scénario d’une étonnante indigence et qui de plus, est totalement invraisemblable : comment peut-on confier à un homme aussi âgé la mission d’aller au Mexique pour enlever un jeune garçon que sa mère garde jalousement ? Partant de là, rien ne tient la route. La mère despotique et ses deux sbires, qui devraient être inquiètants, sont surtout ridicules. Le gamin, présenté comme un petit dur, s’avère trop vite très bien élevé et d’une rare sensibilité. Le personnage de la tenancière de la cantina, ainsi que la plupart des Mexicains du village, semblent tout à fait déplacés dans un film contemporain tant ils relèvent du cliché folklorique.

De ce récit bancal, trop lent et dont on cherche le suspense, ne subsistent que la beauté des paysages, une sympathique bande musicale, et de nombreuses réminiscences des films précédents du réalisateur/acteur.

Copyright Warner Bros

Le second problème, et non des moindres, est le grand âge du cinéaste qui a choisi d’interpréter lui-même le rôle principal. Autant l’alchimie s’était produite dans La mule (2018), probablement grâce à sa distance ironique, autant ici on souffre avec lui. Constatant qu’il a du mal à se baisser ou s’assoir, on se demande bien comment il peut faire des centaines de kilomètres en voiture (sans lunettes), jouer le coup de poing, ou encore dormir à la "dure" à la belle étoile.

On retiendra, en oubliant tout le reste, un sourire inhabituel (euphémisme) chez Clint Eastwood, et une scène nostalgique et touchante : après avoir réparé un antique juke-box, il invite ensuite, avec beaucoup de délicatesse, une femme à danser sur une chanson oubliée de tous.

Ce film raté, qui est peut-être (ou pas) son dernier, ne doit pas faire oublier la filmographie exceptionnelle de ce très grand du cinéma, à qui l’on en voudra pas pour cette fois. Précipitons-nous pour revoir ses œuvres antérieures !