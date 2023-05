De nos jours - Hong sang-soo - critique

Résumé : En alternance, deux conversations à Séoul : une actrice est sollicitée par une débutante ; un vieux poète reçoit un admirateur. Les deux vedettes esquivent les questions existentielles de leur interlocuteur, entre nourriture, alcool, guitare ou sieste, mais aussi jeux avec un chat et partie de chifoumi. La première songe à abandonner le métier, le second bataille avec son sevrage d’alcool et de tabac. "In Our Day", à la manière d’un haïku, invite à guetter ce qui importe intimement, ce qui fait le sel, chaque jour, de notre vie.

Critique : Hong Sang-soo nous a habitués à sa petite musique depuis Le jour où le cochon est tombé dans le puits (1996), son premier long métrage. On n’ira pas jusqu’à écrire que ses films se ressemblent tous et racontent la même histoire, et il ne faut pas prendre pour du manque d’inspiration et du radotage le simple fait de rester fidèle à son univers et sa démarche. Simplement, chaque long métrage apparaît comme une variation des précédents. De nos jours, présenté en clôture de la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, n’échappe pas la règle, avec ce double récit de la journée vécue par un vieux poète et une ancienne actrice. Toutes les cases du « Hong Sang-soo movie » sont ainsi cochées, objectif atteint dans la plupart de ses films dont les récents Seule sur la plage la nuit, Hotel by the River et Juste sous vos yeux : scénario sans surcharge (euphémisme), réalisation épurée avec plans fixes, récit des tourments existentiels d’artistes guettés par le vieillissement, présence de jeunes gens admirateurs, scène de beuverie…

© 2023 Jeonwonsa Film Co. Tous droits réservés.

Il n’empêche que la magie fonctionne toujours, même si l’effet de surprise s’est émoussé depuis plusieurs années. Soit donc dans le présent opus deux personnages centraux. Uiji (Ki Joo-bong) est un vieil écrivain filmé chez lui, à la campagne, par une jeune documentariste qui tient à enregistrer les gestes en apparence anodins de son quotidien. Il lui avoue notamment qu’il a renoncé à l’alcool et à la cigarette, après les injonctions de ses médecins. Ils sont rejoints par un étudiant en lettres qui tient à interroger le poète sur plusieurs aspects de son œuvre, et croit bien faire en lui offrant comme présent une bouteille d’alcool… Sur le même temps, Sangwon (Kim Min-hee), une ancienne actrice qui loge à la ville, se confie à une amie et à une jeune comédienne débutante sur la reconversion professionnelle qu’elle a envisagée. Le sourire est en permanence sur les lèvres des spectateurs, séduits par le ton décalé et les contradictions des personnages, dont le comportement trahit les intentions.

© 2023 Jeonwonsa Film Co. Tous droits réservés.

Comme souvent chez Hong Sang-soo, des digressions saugrenues interrompent la narration, tout en étant révélateurs des réactions des protagonistes. Ici, la caméra s’attarde sur un gros matou d’appartement, adepte de friandises à volonté, et dont la fugue rappelle un temps les séquences emblématiques de Chacun cherche son chat (1996) de Cédric Klapisch. Et si le burlesque est convoqué avec une partie de pierre-papier-ciseaux où trois personnages s’esclaffent lorsque le perdant a pour gage de boire un shot, la dernière partie verse dans la mélancolie, la solitude ressentie par le poète faisant écho à celle du vieil homme dans Un dimanche à la campagne (1984) de Bertrand Tavernier. À la fois simple et sophistiqué, réaliste et conceptuel, léger et grave, De nos jours qui a également le mérite de la brièveté avec ses quatre-vingt-quatre minutes, ne devrait donc pas le décevoir les admirateurs du réalisateur qui se retrouveront en terrain connu, et pourra séduire les jeunes cinéphiles découvrant son œuvre.