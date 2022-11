Decision to Leave - Park Chan-wook - test DVD

Résumé : Hae-joon (Park Hae-il), policier intègre et respecté, est chargé d’une enquête sur la mort d’un homme qui a eu lieu au sommet d’une montagne. Il va très vite soupçonner son épouse Seo-rae (Tang Wei), tout en étant attiré par elle.

Le film : Le détective Hae-joon est un brillant et minutieux policier qui, en raison de ses insomnies, passe beaucoup de temps sur ses enquêtes. Si tout concourt à prouver que la mort de l’homme sur laquelle il enquête est accidentelle, il va de plus en plus être persuadé que Seo-rae, sa jeune épouse, n’y est pas étrangère. Cette intuition va se mélanger avec l’irrésistible attirance que lui provoque la jeune femme.

Sur une intrigue à la base plutôt classique, le cinéaste coréen Park Chan-wook développe une nouvelle fois une esthétique exceptionnelle et virtuose où rien n’est laissé au hasard. Chaque plan est minutieusement travaillé pour s’intégrer dans un ensemble d’une belle cohérence, mais d’une complexité qui peut parfois dérouter le spectateur.

Pour exemples, une chanson ancienne, un portable ou encore un plat de sushi à emporter deviennent des éléments aussi importants qu’intrigants de cette histoire labyrinthique qui se développe en deux temps bien distincts.

À la fois thriller complexe, mais plus encore histoire d’amour impossible, ce beau film énigmatique et original réinvente et modernise le film noir initié par le cinéma américain, et rappelle l’intrigue de Sueurs froides (Vertigo 1958) d’Alfred Hitchcock, l’un des modèles du genre, par le type de rapport qu’il installe entre le flic obsessionnel et la femme qu’il soupçonne.

Le film, présenté au Festival de Cannes 2022, a remporté le prix de la mise en scène.

Copyright CJ Entertainment, Moho Films

Le test DVD

L’image :

La très fructueuse collaboration entre le directeur de la photographie Kim Ji-yong et le cinéaste est extrêmement bien rendue.

Le son :

Très bien. Rien à signaler.

Les suppléments :

Deux bonus composent le complément de ce DVD.

1 Commentaires de Philippe Rouyer sur l’œuvre de Park Chan-wook (35 mn)

Le critique et historien de cinéma, Philippe Rouyer, membre du comité de rédaction de le revue Positif et chroniqueur cinéma du magazine Psychologies, depuis une salle de projection, revient sur la carrière du cinéaste et développe particulièrement le travail de mise en scène de Decision to Leave. Auteur majeur du cinéma sud-coréen de ces vingt dernières années, le cinéaste a construit une œuvre cohérente dont ce film-ci représente l’opus de la maturité d’une maîtrise tout à fait exceptionnelle.

À l’appui de quelques extraits, Philippe Rouyer donne de nombreuses clés de compréhension du film, tant sur sa construction minutieuse que sur les ressorts complexes de son intrigue. Ces éléments donnent envie, comme il le préconise, de le revoir pour en découvrir de nouveaux aspects.

2 Making off (8 mn 30).

Présenté comme une bande-annonce commentée, ce court document au montage très nerveux, mais finalement frustrant, ne permet pas aux trois intervenants (le cinéaste et ses deux interprètes principaux) d’exprimer précisément leur point de vue sur le film.