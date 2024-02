Old Boy - Park Chan-wook - critique

Résumé : 1988. Oh Daesso est kidnappé par des inconnus en sortant de chez lui. Après avoir perdu connaissance, il se rend compte qu’il est emprisonné, quelque part. Tous les jours, il est nourri et lavé. 2003 : après s’être évanoui, Daesso réalise qu’il vient d’être relâché. Il a sur lui un portefeuille, de l’argent et un téléphone portable qui va se mettre à sonner. La voix à l’autre bout du fil donne le départ d’un terrible jeu : "Tu dois maintenant chercher qui je suis et pourquoi je t’ai emprisonné pendant quinze ans."

Critique : Tous les films de Park Chan-wook que nous avons pu voir jusqu’à présent sont à la fois trompeurs et ludiques, insolites et désespérés. Joint Security Area prenait la forme d’un thriller militaire conventionnel pour raconter en creux une formidable histoire d’amitié qui tourne au massacre ; Sympathy for Mister Vengeance se révélait en surface une traque abominable de deux pions sur un damier sanglant, alors qu’en profondeur il s’agissait d’un requiem d’âmes meurtries prisonniers de la haine et de l’amour. Old Boy, second opus d’une trilogie sur la vengeance (le troisième sera Lady Vengeance), est non seulement le meilleur film de Park Chan-wook mais surtout un jeu du chat et de la souris extrêmement pervers, malsain, impressionnant, dont les qualités cinématographiques demeurent irréfutables (la mise en scène ne se contente pas de parader et fonctionne en adéquation avec un scénario qui va crescendo).

Un peu à la manière de Memento, (où là aussi la notion du temps est perturbée), le protagoniste (Choi Min-sik, extraordinaire) est un héros maudit qui ignore tout de son passé et entreprend de se venger du salaud responsable de sa sinistre condition. Seulement, tous les personnages s’engouffrent dans un système de destruction pernicieux à la fois pour eux mais aussi pour les autres. Inconsciemment, ils se trouvent coincés dans un tourbillon manipulatoire irréversible. Au gré de la narration, par l’intermédiaire de retournements de situation intenses, on se rend compte que rien n’était comme prévu et que la vengeance est définitivement un plat qui se mange très froid.

Old Boy possède la densité d’un drame shakespearien à la sauce trasho-coréenne qui célèbre une humanité en perte de vitesse. C’est aussi un ballet somptueux, mené de main de maître, qui n’a pas de morale, refoule, cache, puis laisse exploser un romantisme de dernière minute muet, sourd et foncièrement poignant. La faculté du cinéaste à provoquer des émotions viscérales et contradictoires dans une même séquence appuie sa détermination à imposer un univers singulier et unique. C’est beau. C’est amoral. C’est cru. Mais des films comme celui-ci, on n’en génère presque plus. En ces temps de consensus mou et de calibrage débilitant, le plaisir que Old Boy procure est rare : celui d’assister à la naissance d’un film immense : inacceptable et bouleversant, habité et clinquant, robuste et si fragile. Une sorte de "requiem pour un rêve" made in Corée. Une sorte de chef-d’œuvre...