Douze heures d’horloge - Geza Radványi - critique

Résumé : Kopetsky (Laurent Terzieff) et Serge (Hannes Messemer) purgent leurs peines de prison dans la même cellule. Le premier ne supporte pas d’être séparé de Barbara (Eva Bartok), sa compagne. On les retrouve dans une camionnette conduite par Albert (Lino Ventura), un autre détenu. À l’arrière se trouvent Serge, Kopetsky qui a une balle dans l’épaule, et un gardien bâillonné et attaché.

Critique : Nous sommes le 14 juillet au petit matin. Les trois hommes ont décidé de retrouver Barbara qui dispose d’un joli pécule dans un port de la Méditerranée, avant de s’embarquer avec elle pour quitter le pays.

Le Hongrois Géza Radványi, qui a partagé son activité entre la France, l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche, adaptait ici avec leur concours un roman policier du célèbre duo français Boileau et Narcejac (auteurs du roman qui a été adapté par Henri-Georges Clouzot sous le titre Les diaboliques et du polar qui a inspiré Vertigo de Hitchcock). Le résultat est pourtant bien moyen. Les personnages sont très schématiques, le récit sans dynamisme se traîne en longueur, avec un côté théâtral très marqué. Le doublage pour les acteurs allemands Gert Fröbe et Hannes Messemer, qui sont censés être français, n’arrange pas les choses. Lino Ventura, encore "mal dégrossi", semble anticiper maladroitement les personnages que lui écrira un peu plus tard Michel Audiard. La parenthèse humoristique centrée sur Guy Tréjan, gendarme mal marié qui prend une cuite, apparaît bien lourde.

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Une curiosité où l’on peut s’amuser de l’originalité du couple Suzy Prim (également productrice du film), femme au lourd passé qui s’est rangée, et Lucien Raimbourg, cafetier et cocu idéal !

À noter la musique est due à Léo Ferré, y compris la chanson du générique La poisse interprétée par Catherine Sauvage, ainsi que l’excellent éclairage réalisé par Henri Alekan.