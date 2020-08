Dune - la critique du film

Résumé : L’empereur Shaddam IV règne sur l’univers. Se sentant menacé par le pouvoir mystérieux des Atréides, il extermine sur la planète Dune ce peuple fier et valeureux. Paul, héritier des Atréides, échappe au massacre.

Critique : Œuvre atypique dans la carrière de David Lynch, Dune est l’adaptation à l’écran des prémisses de la saga éponyme de Frank Herbert. Atypique également, le reniement du réalisateur qui refuse que son nom apparaisse lors des diffusions de son film à la télévision. Atypique, enfin, car Dune est un film ridicule.

Atréides, Harkonnens, Guilde, l’Epice, Muad’ Dib... Autant de noms mythiques dans la littérature "science-fictive", issus de la saga en sept volumes écrite par Franck Herbert de 1965 à 1985.

En 1984, David Lynch propose une adaptation qui ne correspond qu’aux deux premiers livres de Herbert car une trilogie était prévue. La planète Arrakis est recouverte d’un désert hostile. Habitée par les Fremens, peuplade mystérieuse et redoutée, elle fait partie de l’Empire de Shaddam IV. Gouvernée par les Harkonnens, elle est dès le début du film dévolue aux Atréides, une maison rivale, dont on devine le destin mythico-tragique au seul énoncé du nom. Arrakis aussitôt cédée, les Harkonnens aidés de l’Empereur, la reprennent par la force. Paul Atréides (Kyle Mac Lachlan, que Lynch rencontre à l’occasion de ce film) est peut-être le Kwisat Haderach, sorte d’Elu que "concocte" l’ordre apparemment religieux des Bene Gesserit, à coups de croisements génétiques. Devenu chef des Fremen et rebaptisé Muad’Dib, il parvient à reconquérir Arrakis... Jusqu’ici, le texte est respecté.

Pourtant, le Dune de David Lynch est un appauvrissement systématique de celui de Herbert et si condensé qu’il en devient incompréhensible pour qui n’a pas lu l’œuvre originale. Quel est le rapport entre l’Epice et les vers, quel est le rôle exact des Bene Gesserit, aussi, qu’est-ce qui rend l’Epice si précieuse aux yeux de tous ?

Surtout, alors que le héros de Franck Herbert se sent emporté par le Djihad qu’il a déclenché et qui va ravager l’univers, il est présenté par Lynch comme une sorte de Christ amenant la paix et le bonheur. En outre, des rajouts tels que le module étrange des Fremens, sorte de hurlement télékinésique digne de Star Wars, ne font qu’insister sur un aspect spectaculaire étranger au roman de Herbert.

On retrouve malgré tout avec plaisir certains des acteurs fétiches de Lynch (Kyle Mac Lachlan, Dean Stockwell, Everett McGill...). On croit aussi déceler de ci de là la touche Lynch, au travers de vaines tentatives oniriques. Une certaine mièvrerie aussi, qui n’est pas sans évoquer les pires moments de la série Twin Peaks. La musique, en revanche, si chère à Lynch, semble une pâle copie de celle de Star wars, saga à laquelle on ne peut s’empêcher de comparer Dune.

Malgré d’énormes moyens et un entourage expérimenté (le directeur des effets spéciaux de Star wars, le décorateur de 2001..., le directeur photo de Fenêtre sur cour), David Lynch s’est aussi bien trahi qu’il a trahi l’œuvre de Herbert.