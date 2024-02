Une histoire vraie - David Lynch - critique

Résumé : Comme son titre l’indique, il s’agit bien d’une histoire vraie, celle d’Alvin Straight qui, a soixante-treize ans, après une mauvaise chute, décide de quitter Laurens, village du nord de l’Iowa, pour retrouver son frère aîné qui vient d’avoir une attaque. Les deux frères sont fâchés depuis dix ans. Malgré son état de santé médiocre et après avoir réfléchi à leur contentieux, Alvin décide d’aller voir Lyle dans le Wisconsin et entreprend un voyage de plusieurs centaines de kilomètres par ses propres moyens.

Critique Tourné juste après Lost Highway, Une histoire vraie semble être aussi limpide que ce dernier film était complexe. Semble seulement... Car si Lynch présente là une "histoire vraie", tirée d’un fait divers, on retrouve tout de même la patte lynchienne : la maison d’Alvin rappelle celle du jeune homme de Blue Velvet, l’homme et ses pensées sont encore une fois au centre du film, les couleurs et la musique enivrent.

Pour la première fois, ce n’est pas David Lynch qui écrit le scénario mais sa compagne Mary Sweeney. L’histoire est celle d’un vieil homme qui décide de partir retrouver son frère malade à l’autre bout du pays. Comme il n’a pas son permis de conduire et qu’il souhaite être indépendant, il fait le trajet sur sa tondeuse à gazon !

Mise en scène subtile, prises de vues sublimes, sentiments humains émouvants, David Lynch prouve avec Une histoire vraie (et précédemment Elephant Man) que son cinéma sait être humaniste. On suit Alvin tout au long de ce road movie au ralenti et de son cheminement intérieur. Peu de paroles dans ce film, mais des regards, des situations "vraies", une formidable solidarité, des acteurs bouleversants, en particulier Richard Farnsworth (Alvin). La route, déjà omniprésente dans Lost Highway, noire et violente, comme les pensées des protagonistes revient apaisée, accueillante, filmée au rythme de la tondeuse (cinq kilomètres à l’heure).

Provocateur, David Lynch l’est et le reste. Quel réalisateur pourrait se permettre de tenir son public en haleine pendant près de deux heures avec un film lent, sans autre histoire que celle d’un vieillard un peu original ? Lynch réussit ce pari et le réussit bien, il flotte après la vision d’Une histoire vraie un sentiment de douceur et de réflexion intérieure...