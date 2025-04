Cannes 2025 : Ari Aster en compétition officielle

Résumé : Mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau-Mexique. La confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres.

– Scénario : Ari Aster

– Distributeur : Metropolitan FilmExport

– Principaux acteurs : Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes

© 2024 A24 Film. Tous droits réservés.

Il s’agit de la première présence à Cannes de Ari Aster qui en quelques films s’est forgé une réputation prestigieuse. Formé à l’Université d’art et de design de Santa Fe et à l’American Film Institut de Californie, le cinéaste, fortement marqué par des films d’horreur visionnés grâce à des vidéoclubs pendant son adolescence, réalise plusieurs courts métrages dont certains sont inspirés par ce genre. Hérédité (2018), son premier long, connaît un succès retentissant, tant critique que commercial. Porté par Toni Collette et Gabriel Byrne, le film relate la malédiction qui s’abat sur une famille, avec une grande richesse scénaristique, un sens de la terreur psychologique et un beau travail esthétique. Encore plus puissant, Midsommar (2019, avec Florence Pugh), anxiogène et élaboré, se concentre sur le récit de vacances d’étudiants américains en Suède, avant de dévier sur une étude terrifiante de l’embrigadement sectaire. Ari Aster est dès lors considéré comme l’un des plus grands, l’égal des Polanski, Cronenberg et autres maîtres du genre. Il prend alors son public à rebrousse-poil avec Beau Is Afraid (2023), interprété par Joaquin Phoenix. Le film n’épouse qu’en apparence les codes du film d’horreur et dévoile une approche radicale, tant au niveau de la narration que de la mise en scène, dans une approche similaire de celles de Lynch ou Resnais. Les inconditionnels de Ari Aster crient au génie, alors que les spectateurs ne suivent pas et que majorité des observateurs y voient, au mieux, un « grand film malade » au sens où Truffaut l’avait défini. Après cet essai controversé, Ari Aster suscitera-t-il des réactions davantage consensuelles avec Eddington ? Le film croise les genres du western, du film d’horreur et du thriller. Joaquin Phoenix y est encore à l’affiche, ainsi que Pedro Pascal (Strange Way of Life).

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2025