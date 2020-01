Eva - la critique du film

Résumé : Bertrand (Gaspard Ulliel), qui monnaie ses charmes, arrive en retard chez son client, vieil écrivain britannique (Christian Erickson). Celui-ci, qui vient de terminer l’écriture d’une pièce de théâtre meurt brutalement devant les yeux de Bertrand. Bertrand trouve le tapuscrit qu’il vole ainsi que l’ordinateur. Quelques temps plus tard, la pièce qu’il s’est appropriée, "Mot de passe", est jouée triomphalement dans un théâtre parisien. Son producteur Régis (Richard Berry) et son assistante Caroline (Julia Roy) devenue sa petite amie le congratulent dans les coulisses. Afin d’écrire sa soit-disant deuxième pièce, Bertrand part seul à la montagne dans le chalet des parents de Caroline et y arrive en pleine tempête de neige. Il va tomber nez à nez avec un couple qui s’est invité sans gêne dans le chalet qu’il pensait inoccupé. La femme (Isabelle Huppert), qui prend un bain, se permet même de le remettre sèchement à sa place.

Notre avis : Le film qui est tiré d’un roman du Britannique James Hadley Chase (roman noir datant de 1945), a déjà fait l’objet d’une première adaptation, portant le même titre et réalisé en 1962 par Joseph Losey, avec Jeanne Moreau et Stanley Baker.

Il n’est pas aisé de fonder son récit sur un personnage antipathique, surtout quand la vie de ce dernier ne tient que sur le mensonge. On comprend que la fascination de Bertrand pour l’inconnue du chalet, Eva, qui s’avérera être une prostituée de luxe, ressemble à une échappatoire à sa très délicate situation et le ramène à son ancienne vie. Cette femme, qui traite ses clients avec mépris, va accepter des relations un peu plus suivies avec Bertrand, plus jeune et mystérieux que les hommes habituels. On va donc assister à une relation toxique, presque platonique et truffée de répliques assassines.

Il y a quelque chose de vain dans le déroulement de ce long-métrage qui ne parvient pas à passionner son auditoire. Est-ce dû au fait que les deux personnages principaux ne suscitent guère l’empathie ? Ou que cette relation monnayée est froide et totalement dépassionnée ? Un peu les deux, probablement.

Gaspard Ulliel traverse le film un peu mécaniquement, un petit sourire narquois vissé aux lèvres et Isabelle Huppert, une fois n’est pas coutume, ne semble pas très concernée par son personnage pour lequel, il faut le dire, elle est tout de même un peu âgée.

Benoit Jacquot, qui a déjà derrière lui une longue liste de réalisations, est capable du meilleur (Trois cœurs) comme du moins bon. On est ici clairement dans la seconde catégorie.