Evil Dead 2 - Sam Raimi - critique

Résumé : Ash et sa copine Linda décident d’aller passer quelques jours dans une cabane perdue au fond des bois. Manque de chance, le lieu a été précédemment occupé par le professeur Knowby pour y étudier le Necronomicon, ouvrage antique contenant des incantations permettant la résurrection d’esprits démoniaques. À peine arrivés sur place, les deux jeunes gens vont réveiller de terribles forces maléfiques. Après avoir été contraint de découper à la tronçonneuse sa compagne possédée par un démon, Ash se retrouve seul dans la cabane, cerné par le Mal qui gronde dans les bois environnants. Il ne se doute pas que la fille de Knowby, son assistant et deux autochtones ne vont pas tarder à le rejoindre... Plus on est de fous, plus on crie.

Critique : Plus de quatre ans se sont écoulés entre la sortie d’Evil Dead et de sa suite, le temps pour le premier film de devenir culte malgré une distribution confidentielle, grâce à l’explosion du marché de la VHS où il cartonna. Précédé d’une réputation de petit génie de la caméra, Sam Raimi se voit courtisé par Dino De Laurentiis qui, après avoir produit son précédent film Mort sur le grill (1985), le convainc de donner une suite à son premier coup de maître. Raimi accepte, voyant dans cette séquelle la possibilité de réaliser le Evil Dead qu’il n’avait pas pu faire à l’époque par manque de moyens. Fini donc l’amateurisme qui faisait en partie le charme du premier opus, place à un budget cinq fois supérieur et un tournage en studio. On aurait donc pu craindre le résultat policé, amputé de la folie furieuse qui rendait le précédent volet instantanément culte. C’est pourtant tout le contraire qui se produit. Porté par l’incommensurable talent de son metteur en scène, Evil Dead 2 pousse encore plus loin le concept du cartoon horrifique que l’on pressentait à la vue du premier film.

Dès le début du projet, Raimi et ses complices (le scénariste Scott Spiegel et le producteur Robert Tapert) envisagent Evil Dead 2 comme un remake du numéro 1, privilégiant cette fois l’humour au détriment de l’horreur. Les droits du premier film appartenant à une autre société de production, Raimi retourne ainsi certaines scènes d’Evil Dead pour constituer un prologue résumant les événements précédents en une dizaine de minutes. On entre ainsi rapidement dans le vif du sujet : Ash seul dans la cabane, assailli par un Mal encore plus vicieux et retors qu’auparavant. Libéré des contraintes du tournage amateur du premier volet, Raimi se "lâche" encore plus dans sa mise en scène, innovant à chaque plan par des travellings insensés, un découpage hystérique et des angles de caméra jamais vus auparavant.

Presque uniquement centrée sur le personnage de Ash et ses déboires avec les démons, cette première partie est un véritable tour de force cinématographique qui emporte le spectateur dans un incroyable roller coaster horrifique. Les scènes culte s’enchaînent sans temps mort, montrant ainsi un protagoniste de plus en plus dépassé par les événements. Jets d’hémoglobines de couleurs variées, brimades incessantes, sa main possédée par le démon, ce pauvre Ash ne se voit rien épargner, pour notre plus grand bonheur ! Impossible de ne pas rendre hommage à l’inénarrable Bruce Campbell, complice de Raimi depuis leurs premiers courts métrages, dont la performance comique et physique force ici le respect tant l’acteur donne de sa personne pour donner vie aux délires du cinéaste. Visiblement prêt à tout "au nom de l’Art", Campbell est un effet spécial à lui tout seul, capable de subir les pires sévices de la part d’un Sam Raimi dont le sadisme envers ses personnages n’est plus à prouver (revoir Spider-Man 2 pour s’en convaincre).

La seconde partie du métrage, où Ash se voit rejoindre dans la cabane par quatre acolytes, n’offre au spectateur que quelques rares moments de respiration entrecoupés de séquences choc de plus en plus burlesques, avant de s’achever dans un final dantesque où l’antihéros se greffera une tronçonneuse à la main pour aller en découdre avec les créatures démoniaques ! Filmé non sans ironie à grand renfort de plans iconiques, Ash est présenté comme le sauveur de la situation, multipliant les actes de bravoure en prononçant des punchlines devenus instantanément mythiques. Le génial twist final ouvre la voie à un troisième opus, L’armée des ténèbres (1993), que Raimi réalisera quelques années plus tard, en s’éloignant toutefois volontairement de l’esprit des précédents volets.

Fan absolu des Trois Stooges et de Tex Avery, Sam Raimi n’a jamais caché qu’il avait toujours préféré l’humour "slapstick" à l’horreur. Avec Evil Dead 2, il concrétise enfin sa vision et nous offre tout simplement la meilleure comédie horrifique de tous les temps, à comparer avec le cultissime Braindead de Peter Jackson. L’œuvre fondamentale d’un cinéaste qui aura gagné le respect des studios par la seule force de son talent, avant de prouver par la suite que l’on peut exister dans le système hollywoodien sans pour autant y sacrifier son âme.

Porté par une mise en scène sous amphétamine, gentiment gore et constamment hilarant, Evil Dead 2 n’a pas pris une ride et reste un indispensable pour tout fan de cinéma d’horreur... et de cinéma tout court.