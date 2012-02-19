Critique

Evil Dead 2 - Sam Raimi - critique

Deuxième acte de l’opéra de la terreur

Le 6 septembre 2025

Le second opus d’une saga désormais mythique où le réalisateur Sam Raimi et sa virevoltante caméra nous entraînent dans un cartoon horrifique absolument irresistible.

  Frédéric Mignard 19 février 2012
    Evil Dead 2 - Sam Raimi - critique

    Fun et décomplexée, cette suite de cartoon amuse plus qu’elle n’effraie mais fit beaucoup parler d’elle durant l’été 1987. Si les Américains n’ont pas vraiment suivis, notamment dû à une lourde interdiction aux mineurs, les Français ont répondu présents à l’appel. On les comprend ! 5 ans plus tard, avec L’armée des ténèbres, la franchise était "dead" ! L’avalanche burlesque avait tué la série...
