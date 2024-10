Jusqu’en enfer - Sam Raimi - critique

Résumé : Christine Brown, spécialiste en crédit immobilier, vit à Los Angeles avec son petit ami, le professeur Clay Dalton. Tout va pour le mieux jusqu’au jour où la mystérieuse Mme Ganush débarque à la banque et la supplie de lui accorder un crédit supplémentaire pour sa maison. Christine hésite entre la compassion et la pression de son patron, M. Hicks, qui la voudrait plus ferme avant de lui octroyer une promotion. Fatalement, Christine choisit sa carrière, même si sa décision met Mme Ganush à la rue. Pour se venger, la vieille femme jette la malédiction du Lamia sur Christine, transformant sa vie en un véritable cauchemar. Hantée par un esprit malfaisant, incomprise de son petit ami, elle se fait aider du medium Rham Jas, qui l’entraîne dans une course frénétique contre la damnation éternelle, pour inverser le sortilège...

Critique : Tout le monde connaît le cultissime Evil Dead. Et après une série de films honnêtes mais mineurs (Mort ou vif et Un plan simple), Sam Raimi s’est attelé à la saga Spider-Man, grande réussite et carton au box-office mondial. Dans la lignée de ses amours d’antan, le cinéaste revient plus sobrement (quoique !) vers le petit train fantôme outrancier, la série B qui picote avec tout ce qu’il faut de liquides verdâtres et de pustules saignantes. Et Jusqu’en enfer prouve brillamment que Sam Raimi n’a rien perdu de son art, celui d’un cinéma fauché et à la dramaturgie zéro (mais qui, grâce aux efforts artistiques actuels et au budget conséquent, prend une allure bien plus convaincante), un tour de manège terrifiant et vicelard.

Gitans, voyants, sorcellerie, damnation, capitalisme... toutes les malédictions sont présentes dans le scénario ! Tour de force, celui-ci n’ennuie à aucun moment alors qu’il accumule avec une volonté de fer les poncifs les plus éculés et les rebondissements qui tâchent. C’est évidemment la maîtrise totale du second degré qui fait fonctionner le film, et un abus de possibilités qui tend vers l’infini. Enchaînement mythique de violence (la scène du parking n’en finit pas de furie et de drôlerie !), sous-texte anti-capitaliste léger et non-négligeable, foutoir contrôlé jusqu’à l’apparition du grand-guignol (un bouc qui parle, tout de même !)...

Il y a un peu de tout dans Jusqu’en enfer, trip enfantin attachant et adorable dans sa variation des plaisirs les plus honteux (sang, bave, sorcières, cimetières), mais pas tant de n’importe quoi que cela. Sam Raimi dompte chaque séquence par son utilisation intelligente de la mise en scène, et la musique vient prouver à quel point il y a du savoir-faire dans tout ce joyeux bazar. La peur pure le remporte sur l’ésotérique de pacotille, mis un instant en réserve pour mieux en rigoler après, jusqu’à une fin des plus jouissives. Un sacré retour.