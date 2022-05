Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sam Raimi - critique

Résumé : Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange qui, avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Critique : Les films de héros avancent avec le temps. Les femmes occupent de plus en plus d’importance, les parents peuvent être du même sexe, et il paraît même que les studios Marvel donneront naissance à un super-héros gay. En tous les cas, ce nouvel épisode de Doctor Strange n’échappe pas au progressisme social et s’inscrit dans une dimension résolument contemporaine. Il est vrai que le récit a priori n’est pas facile d’accès. Ils s’égare dans les dédales modernes de l’homme augmenté, de l’intelligence artificielle, de la physique quantique et de sous couvert d’une aventure des plus banales qui oppose le bien et le mal.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est tout à la fois de ce regain de modernité et de merveilleux. Sam Raimi n’épargne pas son spectateur en matière d’effets visuels et d’imbroglio narratif. L’objectif pour lui est de le perdre, à l’instar du héros lui-même qui use de prestidigitations pour mieux rattraper son public par la réalité. La magie cohabite avec les récits familiaux contrariés, la déliquescence du monde dans la pollution et le mysticisme des temps primordiaux. En ce sens, le film est d’une évidente contemporanéité. D’ailleurs, le scénario se délecte de références ésotériques qui égarent son spectateur pour mieux le retrouver à la fin, quand le mal absolu combat le bien.

La question qui se pose est de savoir pourquoi Sam Raimi en fait trop dans le dédale narratif et les effets spéciaux. On connaît la capacité du réalisateur à manier le fantastique à travers la figure de grands héros sortis de la bande dessinée. Mais cette fois, il injecte dans son film de tels litres de lumières, couleurs et images de synthèse que l’overdose se fait rapidement sentir. D’ailleurs, certaines scènes n’apportent pas vraiment au récit, sinon qu’elles ont pour objet de mettre en exergue la toute-puissance des effets spéciaux sur l’histoire elle-même. On craint même que tout le film ne soit que le résultat d’un travail sur ordinateur, les comédiens étant réduits à l’exiguïté d’un studio de tournage.

Néanmoins, au bout de deux heures de spectacle sur grand écran, on finit par ressortir certes écœuré par autant de lumières et de couleurs, mais satisfait de l’intensité de l’aventure. On sait que les méchants finissent toujours pas échouer, même si, et Sam Raimi nous y a habitués, un épisode appelle toujours à une suite des plus palpitantes. Doctor Strange in the Multiverse of Madness constitue un spectacle assez jouissif qui permet, au moins pendant le temps du film, d’échapper à la morosité de l’actualité.