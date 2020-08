Fantômas contre Scotland Yard - la critique

Résumé : Fort de ses méfaits passés, Fantômas a l’idée d’extorquer par la menace, aux individus les plus fortunés de la planète, un « impôt sur le droit de vivre ». Edward Mac Rashley, un richissime lord écossais, subit ce chantage. Le commissaire Juve, son adjoint l’inspecteur Bertrand, le journaliste Fandor et sa fiancée Hélène, dépêchés par le grand quotidien Le Point du Jour, sont invités dans son château pour confondre le coupable.

Notre avis : C’est bien simple : il n’y en a que pour Louis de Funès. Déjà, les deux premiers opus avaient acté le caractère hégémonique des pitreries du comédien. Là, c’en est quasiment gênant, à tel point que Jean Marais incarne un Fandor quasiment muet, spectateur du show. Quant à Mylène Demongeot, aucun changement : elle joue la potiche, l’atout charme d’une comédie populaire. A l’époque, le cinéma hexagonal ne s’embarrassait pas trop avec les stéréotypes de genre. Enfin, Jacques Dynam demeure fidèle au personnage de l’adjoint parfaitement idiot, souffre-douleur du commissaire Juve. On ne peut pas dire que sa prestation soit à la hauteur d’un duo comique. Mais encore aurait-il fallu donner de l’épaisseur à son personnage.

En fait, l’action a beau se transporter en Ecosse, rien ne change : on a même l’impression que l’irruption du mystère rend notre policier vedette encore plus hystérique : à ce titre, la scène du pendu, fondée sur un running gag (apparition/disparition) ne manquera pas d’agacer, parce qu’on sent très nettement que la répétition cache un vrai manque d’inspiration. Et quand les gags ne se perdent pas dans la lande brumeuse, tous les clichés sur l’Ecosse, ses châteaux, ses fantômes, nous sont assénés, jusqu’à une séance de spiritisme ô combien prévisible. Le réalisateur André Hunebelle est tellement mauvais qu’il n’arrive même pas à rendre une scène d’action haletante, comme en témoigne le passage de la chasse à courre, si long, si ennuyeux, émaillé de gags épais (le cheval qui parle, notamment).

Cet épisode de trop bénéficie, si l’on peut dire, de la présence du chanteur Jean-Roger Caussimon, qui joue le rôle d’un lord inquiétant et récite son texte, en donnant la très nette impression de s’ennuyer. Et à la fin, c’est toujours pareil : Fantômas, qu’on croyait enfin pris, réussit par s’échapper grâce à un subterfuge rocambolesque : après le sous-marin et la voiture volante, le bandit se carapate en fusée. Peu importe que celle-ci explose, le Mal est immortel et réapparaît tranquillement sur une bicyclette. On comprend qu’après ce grand n’importe quoi, le comédien Jean Marais -qui ne s’entendait pas avec Louis de Funès- n’ait pas voulu d’un quatrième numéro. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.