Firefox, l’arme absolue - Clint Eastwood - critique

Résumé : En été, un homme (Clint Eastwood) qui fait son jogging dans les montagnes de l’Alaska, est poursuivi par un hélicoptère. Rentré dans sa maison de bois, il se réfugie dans un coin, une arme à la main. Tout à coup, il semble pris d’une crise de panique qui lui fait revivre des images de guerre.

Critique : Pour son huitième film comme réalisateur, Clint Eastwood revient au film d’action pur et dur. Les années précédentes, on avait pu le voir dans le dyptique produit par ses soins : Dur, doux, dingue ("Every Which Way But Loose" 1978) de James Fargo et Ça va cogner ("Any Which Way You Can" 1980) de Buddy van Horn qui mettent en scène une équipe de sympathiques dilettantes flanquée d’un orang-outang domestique. Entre deux, il a lui-même dirigé Bronco Billy, une comédie douce-amère qui suit les aventures picaresques d’une troupe de cirque atypique.

Ce long métrage-ci, où il n’y a que peu de traits d’humour, ce qui est rare chez cet habitué du second degré, reprend le schéma classique de l’ancien militaire que l’on vient tirer de sa retraite, pour l’obliger à accepter une mission aussi difficile que dangereuse.

Les autorités américaines et britanniques ont l’idée de voler un nouvel avion soviétique indétectable, qui risque de mettre en péril le fragile équilibre Est-Ouest.

Pour ce faire, ils décident de confier la tâche à un ancien pilote de chasse émérite de la guerre du Vietnam, qui de plus parle russe couramment.

Le récit va mener le héros de Londres à Moscou (en fait la plus grande partie a été tournée en Autriche), puis vers une zone secrète dans la province russe où l’on procède aux derniers tests de l’appareil.

Cette histoire impersonnelle, néanmoins très manichéenne, opposant les gentils occidentaux aux vilains soviétiques, accompagne un héros qui semble peu concerné et s’étonne presque de voir les autres protagonistes amis ou ennemis, périr de mort violente autour de lui. Après une heure et demie de récit d’espionnage, on bascule tout à coup dans la guerre des étoiles ! C’est d’ailleurs John Dysktra, le responsable des effet spéciaux des créations de George Lucas, qui supervise cette dernière partie.

Même s’il se suit sans ennui, Firefox reste l’une des réalisations les moins intéressantes du cinéaste.