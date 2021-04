Gas-oil - Gilles Grangier - critique

Résumé : Dans une petite ville du Puy-de-Dôme, au petit matin, le routier Jean Chape (Jean Gabin), comme suivant un rituel, éteint son réveil, enfile ses pantoufles, allume un radiateur, puis prépare son petit-déjeuner. Entre deux, il va s’assurer à l’extérieur que son camion flambant neuf est prêt pour le départ. Arrivent Lucien (Camille Guérini), puis son fils Pierrot (Marcel Bozzuffi), qui se chamaillent gentiment. Lucien, lui aussi routier, va partir de son côté, tandis que Pierrot, tout fier de monter dans le véhicule rutilant, va accompagner Jean pour une livraison sur Paris.

Critique : Grangier, épaulé par Michel Audiard adapte une série noire due à Georges Bayle intitulée "Du raisin dans le gas-oil".

Pourtant, dès l’ouverture, on est loin de l’univers policier, dans les faits comme le style. On suit la vie de gens ordinaires à travers la journée de travail de ce sympathique routier provincial. Il est rigoureux dans son activité, mais il aime bien plaisanter avec ses collègues ou encore avec la patronne du bistrot, qui lui concocte toujours des sandwichs à l’andouillette, alors qu’il n’aime pas ça. Mais il a aussi son petit jardin secret, puisqu’il a une aventure avec Alice (Jeanne Moreau), l’institutrice un peu collet monté du village voisin. On n’en dit rien, parce que l’on pourrait jaser.

Parallèlement, un groupe de malfrats, mené par René (Roger Hanin), détrousse un véhicule de convoyage de fonds, tuant ses deux occupants.

Un soir, alors qu’il part discrètement de chez Alice sous la pluie, Jean roule sur le corps d’un homme immobile qui se trouve sur la chaussée. Dès lors, le petit monde placide du routier va se trouver confronté à celui des gangsters.

Le récit installe tranquillement une ambiance douillette et familière qui va être perturbée, mais pas tant que ça, par de mauvais garçons qui ne soupçonnent pas la solidarité des gens de la route.

Jean Gabin, comme souvent, est plus vrai que nature, en salopette et chemise à carreaux, autant lorsqu’il vérifie le niveau d’huile que lorsqu’il adresse une plaisanterie à un collègue, ou encore quand il minaude auprès d’Alice, avec un petit sourire en coin.

Tout cela est délicieusement désuet, quelque part un peu "vieille France", mais c’est bougrement sympathique et bien troussé.

Les acteurs ne sont pas pour rien dans ce bel équilibre : Jean Gabin en tête, retrouve Jeanne Moreau sans doute remise de la gifle magistrale qu’il lui infligeait dans le célèbre Touchez pas au grisbi de Jacques Becker (1953). Ici, son personnage, une femme réfléchie et instruite, mène le héros par le bout du nez. On remarque aussi un nombre impressionnant de seconds rôles, comme Ginette Leclerc, Roger Hanin, Marcel Bozzuffi ou encore Henri Crémieux.

Au beau milieu de l’histoire, se trouve une séquence qui ne sert pas le déroulement de l’intrigue. Elle est là juste pour le plaisir : Jean, afin de présenter Alice à son ami Lucien, vient déjeuner en famille, sans chichi. Manquant de bouteilles de Beaujolais, ces messieurs, un peu pompettes, vont devoir descendre à la cave : et voilà une scène de vie, comme ça, pour rien, avec l’œil malicieux de Gabin d’un côté et le regard bienveillant de Jeanne Moreau de l’autre...

Quant à la fin, on se demande si Alain Corneau ne s’en est pas inspiré pour sa propre conclusion, certes plus spectaculaire, de La menace (1977), avec Yves Montand, film qui se passe aussi dans le monde des routiers.