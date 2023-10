Maigret voit rouge - Gilles Grangier - critique

Résumé : Trois individus dans une Chevrolet tirent sur un homme en plein Paris. Avant même qu’un témoin n’intervienne, la victime est enlevée par une mystérieuse DS blanche.

Critique : Dernier et peut-être dispensable épisode des aventures du commissaire Maigret incarné par Jean Gabin. Le fait que Jean Delannoy ait disparu ainsi que Michel Audiard aux dialogues n’y est probablement pas pour rien. Gilles Grangier qui en devient le réalisateur, bien qu’étant un des cinéastes d’élection de Gabin à cette époque, ne trouve pas le ton juste pour mettre en scène son acteur fétiche, qui lui-même semble un peu fatigué de son personnage.

Adapté du roman de Georges Simenon Maigret, Lognon et les gangsters, écrit en 1952, le film pêche par une nouvelle orientation qui ne s’y trouvait pas précédemment : faire moderne en incluant des gangsters américains, qui d’ailleurs parlent longuement en anglais sans sous-titres, et une musique jazzy de Francis Lemarque et Michel Legrand, certes intéressante, mais qui sied mal à l’univers du très français commissaire.

Autour d’un Jean Gabin peu convaincu, on retrouve néanmoins une belle brochette d’acteurs de cette époque : Marcel Bozzuffi, policier efficace et Guy Decomble, flic qui prend des coups ; ou encore Roland Armontel en médecin véreux, mais poète à ses heures ; et aussi la jeune Françoise Fabian qui fait déjà preuve d’un sacré tempérament.

Et une mention spéciale pour Michel Constantin, transformé ici en Américain, qui inquiète par sa stature et son front buté.

Ce épisode tardif sera le troisième et dernier Gabin/Maigret et la dernière adaptation cinématographique française du célèbre commissaire avant longtemps. Il faudra en effet attendre le film de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu en 2022, avec Maigret tiré du roman de Simenon Maigret et la jeune morte publié en 1954.