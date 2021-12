Gran Torino - La critique du film

Résumé : Walt Kowalski, un vétéran de la guerre de Corée, vient de perdre sa femme. Seul, misanthrope, bougon et raciste, il veille jalousement sur sa Ford Gran Torino, râlant sans cesse contre les habitants de son quartier, en majorité d’origine asiatique. Un jour, son jeune voisin, Tao, tente de lui voler sa voiture sous la pression d’un gang. Walt s’aperçoit bientôt que l’adolescent est littéralement harcelé par les jeunes caïds. Prenant la défense de Tao, Walt devient malgré lui le héros du quartier.

Critique : Dix ans avant La Mule , le vétéran Clint Eastwood revenait devant la caméra avec le fabuleux Gran Torino, drame intime relatant l’histoire d’un octogénaire raciste et réactionnaire, vétéran de la guerre de Corée, venant de perdre sa femme. Délaissant son exploration de la figure du héros, tel qu’il avait représenté avec brio dans American Sniper et Sully, Eastwood s’amuse à détourner non sans talent son image sacrée en plaçant son protagoniste face à la réalité. Une réalité où celui qui était jadis le surhomme justicier de Sergio Leone n’arrive même plus à transporter un réfigérateur sans assistance. Le symbole est clair : Eastwood n’a plus le temps ni l’énergie d’entretenir sa légende. Cette dimension du passé, matérialisée par cette figure spectrale telle qu’on la retrouve dans Josey Wales ou Impitoyable, accompagne Walt tout le long du métrage. Contraint de se réinventer dans un univers en crise, sans toutefois renier ses principes fondamentaux, Walt (ou Eastwood lui-même, la frontière entre l’un et l’autre étant floue) montre un désenchantement clivant face à la société américaine, prise dans un engrenage de rancœurs, n’assumant nullement les démons de son passé trouble et par dessus tout les conséquences de la guerre de Corée sur la société américaine et la segmentation communautaire qui en découle.

Eastwood traite aussi le thème de la rédemption, pierre angulaire de tous ses films. En cela, on peut constater dix ans auparavant le lien intrinsèque qui unit Gran Torino à La Mule, une autre œuvre crépusculaire du grand maître. Eastwood a eu l’idée ingénieuse de calquer certains traits de Walt, le héros de Gran Torino, sur Earl Stone, le protagoniste de La Mule, afin de proposer un parcours initiatique à la fois proche et radicalement différent de son prédécesseur. Comme lui, c’est un ancien combattant de la guerre de Corée qui habite dans un pays en pleine mutation. Lui aussi est confronté à une jeunesse issue de l’immigration. Mais plutôt qu’aider ses voisins à éradiquer un gang violent à l’instar du personnage pourtant réactionnaire de Walt, le bienveillant Earl devient malgré lui une mule au service de narcotrafiquants. Aujourd’hui, il n’est plus question de ranimer l’icône populaire mais bien de faire tomber le masque. Avec Gran Torino, Eastwood avait aisément réussi son retour aux affaires en signant un autoportrait atypique et imprévisible, une œuvre testamentaire émouvante où le cinéma n’a jamais été aussi proche du confessionnal.