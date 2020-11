Grimsby - agent trop spécial - le test Blu-ray

Résumé : Nobby Butcher n’a pas de boulot, mais cela ne l’empêche pas d’être heureux. Il a tout ce dont il peut rêver dans la vie : le foot, une petite amie géniale… et neuf gamins. Pour que son bonheur soit complet, il ne lui manque que son petit frère, Sebastian, dont il a été séparé quand ils étaient enfants. Après trente ans de recherches, Nobby retrouve finalement la trace de Sebastian à Londres. Il ignore que celui-ci est devenu le meilleur agent du MI6… Leurs retrouvailles tournent à la catastrophe, et voilà les deux frères en cavale. C’est alors qu’ils découvrent un complot visant à détruire le monde… Pour sauver l’humanité – et son frère – Nobby va devoir se lancer dans sa plus grande aventure. Pourra-t-il passer de l’état de bouffon niais à celui d’agent secret ultrasophistiqué sans faire trop de dégâts ?

Critique : Cela n’est sûrement pas avec son nouveau film que le controversé Sacha Baron Cohen (Borat, The dictator) va faire taire ses détracteurs. Au contraire. Grimsby – Agent trop spécial parodie à tout-va le film d’espionnage. Mais il ne s’agit pas d’une œuvre déjantée et décomplexée dans le style de Kingsman : services secrets, où les James Bond étaient détournés avec une certaine maestria.

Grimsby – Agent trop spécial donne l’occasion à Sacha Baron Cohen de livrer un long métrage où le bon goût est définitivement absent. Dans cette histoire, deux enfants, séparés durant l’adolescence, ont connu des trajectoires personnelles radicalement différentes : Sebastian Graves est un implacable agent secret alors que Nobby Butcher vit dans la très populaire ville de Grimsby en Angleterre. Pas très finaud, il refuse de travailler et recherche uniquement le plaisir immédiat (beuveries, fêtes, etc.). Leurs retrouvailles s’annoncent pour le moins mouvementées.

Dès le départ, le ton du film est donné avec Nobby Butcher faisant commettre une bévue à son frère, Sebastian, qui tue le directeur de l’OMS et inocule le virus du sida à Daniel Radcliffe (faux caméo du héros d’Harry Potter). Pour se sortir d’une situation délicate, Sebastian va faire équipe à son frère, véritable bras cassé. Comme on peut fortement s’en douter, la finesse n’est pas de mise. C’est même plutôt l’inverse.

L’humour ayant cours dans Grimsby – Agent trop spécial est d’une lourdeur implacable, rivalisant nettement avec les blagues des Jackass. Rien ne semble arrêter Sacha Baron Cohen qui s’amuse comme un gamin dans le rôle de Nobby Butcher, le frère benêt. Les amateurs de son humour bien gras seront aux anges. Pour les autres, le côté excessif pourra tout de même les interpeller, voire même les amuser.

Dans Grimsby – Agent trop spécial, Sacha Baron Cohen privilégie de façon nette l’aspect humoristique. On pourrait d’ailleurs résumer les thématiques du film en deux mots commençant chacun par la lettre s : scato et sexe. Dans un style de blagues « pipi caca » où le pet est de rigueur, le spectateur est servi par des scènes où l’outrance frise l’hallucination. Sans vouloir révéler des spoilers, on citera une séquence incroyable avec un éléphant mais aussi de constantes allusions au sujet du sexe (la scène au sujet du plombier et la scène finale avec la solution extrême trouvée pour sauver le monde). Notre célèbre acteur britannique n’y va jamais avec le dos de la cuillère et son personnage n’aime en matière de sexe que des femmes obèses. Ce qui donne lieu, encore une fois, à des séquences gratinées.

Les dialogues sont à l’image du film, très loin de Shakespeare : « J’suis encore plus raide qu’un pédophile à Légoland », « J’suis pas enceinte. J’suis juste un gros tas ».

Il serait malgré tout injuste de limiter Grimsby – Agent trop spécial à son aspect parodique. Sur le plan de l’action, le film est bien rythmé et comporte son lot de scènes de tir et d’explosion en tous genres. Grimsby – Agent trop spécial ne fait absolument pas fauché et a manifestement bénéficié d’un budget confortable. Pour preuve, Sacha Baron Cohen a fait appel au niveau de la réalisation à Louis Leterrier, bien connu des amateurs pour son diptyque du Transporteur.

Au niveau du casting, la distribution est également plus hétéroclite qu’on ne pourrait l’imaginer. Autour de Sacha Baron Cohen, qui campe un délirant Nobby Butcher, on retrouve un Mark Strong efficace dans le rôle du James Bond de service. Le duo est détonnant. On a également droit à quelques seconds rôles savoureux : l’actrice Rebel Wilson n’a pas l’air de se forcer dans le rôle de la compagne (très) lourde de Nobby Butcher. Penélope Cruz et Isla Fisher complètent ce casting haut en couleur. Notons également la présence de faux caméos de Daniel Radcliffe et Donald Trump !

Au final, Grimsby – Agent trop spécial constitue un nouveau délire de Sacha Baron Cohen, qui paraît sans limites dans son trip scatologique et sexuel. Les amateurs de cet humour seront ravis. Les autres seront sans doute plus circonspects.

LE TEST BLU RAY

Un blu-ray qui en balance sur le plan technique, moins sûr au niveau des bonus.

Les suppléments :



Pas mal de bonus présents sur cette galette : des scènes et des gags supprimés ou rallongés, un making-of, l’envers du décor d’une scène « cul-te » du film, des films annonces. L’ensemble est à chaque fois très court et sans grand intérêt. On aura l’occasion de voir quelques séquences coupées au montage.

L’image :



La définition de l’image est impeccable. Aucune pixellisation ou autre défaut constaté.

Le son :



Le son n’est pas en reste en version originale, offrant un DTS-HD 5.1 dynamique et puissant. Il est un peu moins probant en version française, ayant été enregistré plus bas.