Le démon des armes - Joseph H. Lewis - critique

Résumé : Passionné d’armes à feu depuis son enfance, le jeune Bart Tarr (John Dall) sort d’un centre spécialisé pour les délinquants où il avait été envoyé pour avoir volé un pistolet dans la vitrine d’un armurier.

Critique : Le jeune homme découvre alors dans une fête foraine Annie Laurie (Peggy Cummins) qui réalise un numéro de tir. Appelé dans le public pour se mesurer à l’artiste, il est tout de suite engagé par Packett (Berry Kroeger), le responsable du stand.

Les deux jeunes gens vont se plaire immédiatement au grand dam de Packett, qui, jaloux, ne va tarder à les mettre à la porte. Va s’ensuivre, après un mariage express, une série de braquages qui vont entraîner le couple dans une spirale infernale.

Sans un temps mort, le récit décrit la passion mortifère pour les armes d’un couple par ailleurs totalement fusionnel.

Ce film de série B, échec complet à sa sortie, a été reconnu bien plus tard. La modernité et l’inventivité de sa mise en scène faite de nombreux plans-séquences, d’un sens du raccourci et de l’ellipse, mal acceptés à l’époque, étonnent toujours le spectateur d’aujourd’hui.

D’autre part, autre nouveauté, si la culpabilité est bien partagé au sein du couple, on comprend vite que l’épouse est plus audacieuse mais aussi plus dangereuse, et prend les initiatives la plupart du temps. Le jeune couple en cavale rappelle, en moins romantique, celui du premier long métrage de Nicholas Ray Les amants de la nuit (They Live By Night), sorti la même année, et annonce le duo meurtrier du Bonnie and Clyde d’Arthur Penn (1967).

Joseph H.Lewis, qui n’a pas obtenu la même notoriété, est épaulé notamment par Dalton Trumbo, qui sera l’un des "Dix de Hollywood" blacklisté par le maccartysme. Lewis réalisait ici un film noir passionnant et culotté devenu une œuvre culte avec le temps, ce qui n’est que justice !