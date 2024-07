Horizon : une saga américaine Chapitre 1 - Kevin Costner - critique

Résumé : Sur une période de quinze ans avant et après la guerre de Sécession. L’expansion vers l’Ouest est semée d’embûches, qu’il s’agisse des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres et de la détermination impitoyable de ceux qui cherchaient à les coloniser...

Critique : Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2024, Horizon : une saga américaine Chapitre 1 marque le retour de Kevin Costner, réalisateur et producteur, au genre du western, qu’il avait revisité avec Danse avec les loups (1990) et Open Range (2003). C’est un projet qui lui tenait à cœur depuis trente-cinq ans, et qu’il a pu entreprendre grâce au succès de la série télévisée Yellowstone. Le pari est audacieux : proposer une saga sur la conquête de l’Ouest en suivant plusieurs personnages sur une quinzaine d’années, avant et après la guerre de Sécession. Le tout avec un format de trois longs métrages d’une durée de trois heures chacun, suivi d’un quatrième en cas de succès public. Pour le moment, le chapitre 1 est distribué par Warner Bros. France le 3 juillet, et les spectateurs pourront découvrir le second le 11 septembre.

Avec ses coscénaristes John S. Baird et Mark Kasdan, Kevin Costner propose dans le premier épisode les ingrédients d’un récit à la fois romanesque et d’action, intimiste et épique, en se focalisant sur plusieurs protagonistes dont on peut penser que certains seront davantage mis en avant dans les volets suivants. Costner lui-même incarne un prétendu commerçant de chevaux, Hayes Ellison, amené à secourir une prostituée (Abbey Lee), nounou d’un bébé convoité par les « méchants » frères Sikes (Jamie Campbell Bower et Jon Beavers). On suit aussi les déboires de Frances Kittredge (Sienna Miller), dont l’époux et le fils ont été assassinés par des Apaches ; avec sa fille, elle trouve la protection de l’armée unioniste avant de nouer une idylle avec l’officier Trent Gephart (Sam Worthington). Dans une structure à la fois feuilletonesque et chorale, apparaissent également un couple de jeunes bourgeois snobs, un ado destiné à venger sa famille, et de cupides colons cherchant à massacrer les autochtones… L’ensemble se laisse voir sans ennui, même si la durée de trois heures pourra paraître excessive pour un film n’ayant pas la dimension de Autant en emporte le vent ou La porte du paradis, mais qui n’est tout de de même pas du niveau de La petite maison dans la prairie... La présence de cette saga sur les grands écrans se justifie pleinement, Costner étant un conteur de talent, et témoignant de qualités techniques indéniables, en particulier pour les prises de vue. Il faut dire que les paysages s’y prêtent, des montagnes du Wyoming aux Grandes Plaines.

Si rien n’est donc déshonorant, l’ensemble manque de souffle et s’apparente davantage aux productions westerniennes, estimables mais mineures, signées naguère par Henry Hathaway ou Don Siegel. Sur le plan du discours politique et historique, Costner tente de ne froisser personne, répartissant les bons et les mauvais personnages dans les deux camps, celui des pionniers et celui des Amérindiens, faisant la synthèse thématique du western classique (La prisonnière du désert) et de la démystification initiée par le Nouvel Hollywood (Un homme nommé Cheval), sans valoir ces modèles. Insuccès commercial aux États-Unis, Horizon : une saga américaine Chapitre 1 trouvera peut-être son public en France en ce début de période estivale. Mais il faudra voir les prochains segments pour posséder davantage de recul critique vis-à-vis d’une œuvre sur laquelle notre appréciation est pour le moment nuancée.