Hôtel de France - Patrice Chéreau - critique

Résumé : Un jeune homme, Michel et une jeune femme, Sonia, se retrouvent après une longue séparation. Ils ont dû s’aimer. Ils se revoient lors d’une réception presque rituelle. Ils vont tenter de s’aimer à nouveau. Mais l’ambiance, cette année va être empoisonnée par les problèmes d’argent que connaît la famille. Les « amis » sont aussi des créanciers. Les conflits vont s’exacerber au sein du groupe. Les générations s’affrontent dans une atmosphère provinciale, chargée d’ironie et de fiel. L’orage menace. La soirée se terminera mal et la nuit tournera au cauchemar.

Critique : Hôtel de France est le quatrième long métrage de Patrice Chéreau. Après les échecs commerciaux du sublime La chair de l’orchidée et de l’estimable Judith Therpauve, le cinéaste avait su rebondir avec L’homme blessé, bien accueilli par la critique et le public, et qu’il considérait comme son premier vrai long métrage. Peu prolifique au cinéma jusqu’aux années 2000, Chéreau entreprit le tournage d’Hôtel de France quatre ans après celui du film précédent. Coécrit avec Jean-François Goyet, le scénario est une libre adaptation de Platonov de Tchekhov. Le long métrage fut présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 1987, avant de connaître une sortie en salles plutôt confidentielle. Une autre version (théâtrale) sera effectuée par le metteur en scène au Festival d’Avignon, la même année. L’originalité d’Hôtel de France est d’avoir été réalisé avec les jeune comédiens de l’école du Théâtre des Amandiers de Nanterre, que dirigeait Chéreau. Certains deviendront des noms très connus dans le cinéma français. Il s’agit surtout des actrices et futures réalisatrices Agnès Jaoui et Valeria Bruni Tedeschi, cette dernière ayant évoqué l’expérience du tournage dans Les Amandiers.

© Malavida

On trouve aussi Vincent Perez, future vedette romanesque du cinéma français des années 90 ; Laurent Grévill et Marianne Denicourt, qui eurent leur heure de gloire ; Bruno Todeschini, futur protagoniste de Son frère, du même Chéreau ; ou des acteurs qui connaîtront une discrète mais solide carrière de second rôle (Thibault de Montalembert, Marc Citti). Ils sont entourés de quelques vétérans dont les excellents Roland Amstutz et Jean-Paul Roussillon. Voir ces jeunes talents en éclosion était un bonheur à la sortie du film, qui constitue aujourd’hui un document intéressant sur les origines du jeu de certains comédiens et l’évolution de l’art dramatique. L’autre atout du long métrage est la distance que Chéreau a prise avec le matériau initial, transposé à un contexte plus contemporain (on y parle de fac, les étreintes entre personnages sont plus explicites), sans tomber dans l’anecdotique ou le jeunisme. Une juste mesure est adoptée pour la transposition cinématographique : les scènes en intérieur assument le côté théâtre filmé, mais en lui donnant une dimension propre au septième art (on sent parfois la tension d’un Festen de Vintenberg ; les scènes en extérieur (les discussions sur la route où se trouve l’hôtel, la baignade nocturne près d’un lac avoisinant) ne servent pas seulement à « aérer » la pièce : leur dépouillement est cohérent avec le dispositif voulu par Chéreau.

La troisième qualité du film est l’osmose avec l’ambiance de Tchekhov, le pessimisme, le mal-être et les hésitations de leurs personnages étant similaires. Enfin, on retrouvera de nombreuses correspondances avec l’univers global de Chéreau. Michel n’est-il pas lui-même un « homme blessé », comme l’était le personnage de Jean-Hugues Anglade dans le film tiré du roman de Hervé Guibert ? De même, les règlements de comptes familiaux ou entre proches annoncent ceux de La reine Margot et Ceux qui m’aiment prendront le train, quand la toxicité des relations anticipe les échanges dans Persécution. Certes, tout n’est pas parfait dans Hôtel de France. Certaines vociférations passent moins bien au cinéma que sur une scène de théâtre. Par ailleurs, on aurait aimé voir un peu moins Laura Benson et un peu plus Agnès Jaoui ou Eva Ionesco, ces dernières, surtout la seconde, jouant les utilités. Ces quelques réserves n’empêchent pas d’apprécier ce film trop peu diffusé et que le distributeur Malavida propose de redécouvrir en salles à l’occasion d’une rétrospective Patrice Chéreau cinéaste.