Gabrielle - Patrice Chéreau - critique

Résumé : Une maison où l’on aime venir. De longues soirées où l’on écoute, regarde, rit, affirme une chose puis son contraire. C’est l’avantage des cercles d’habitués, on se connaît si bien. Élans de franchise ou excès de dissimulation, instants de doute, de joie fondée ou infondée : tout s’y côtoie, pour le plaisir des invités et des maîtres de maison. À ces derniers, tout réussit et leur existence est de celles qu’on envie...

Critique : Présenté à la Mostra de Venise 2005, Gabrielle reçut un accueil critique contrasté et peina à rencontrer son public en salle. Patrice Chéreau adaptait ici la nouvelle Le Retour de Joseph Conrad (1923), avec pour coscénariste Anne-Louise Trividic. Le film adopte plusieurs traits du style de Chéreau, parfois contradictoires. Gabrielle est d’abord distancié et suggestif, tout en se montrant exubérant et explicatif. Car d’un côté, le jeu d’Huppert, minimaliste et superbe comme à son habitude, est en osmose avec cette atmosphère étouffante qui est d’ailleurs conforme au sentiment d’enfermement saisissant son personnage, sur fond musical de la partition raffinée et nuancée de Fabio Vacchi. En même, temps, les protagonistes partent vite en live, surtout quand Monsieur réalise que non seulement son épouse l’a trompé mais surtout qu’elle ne l’a quasiment jamais aimé. La gestuelle théâtrale, inhérente à la direction d’acteurs dans le cinéma de Chéreau, même s’il a toujours souhaité s’éloigner de ses origines scéniques quand était derrière une caméra, accompagne la dérive psychologique des personnages. Gabrielle manie également l’art de la suggestion (surtout lors du premier dîner mondain, où l’on doit entreprendre un effort pour saisir les enjeux dramatiques) tout en balisant le récit : voix off de Jean Hervet pendant toute la narration, explicitation des motivations du couple central formé par Jean et Gabrielle.

© StudioCanal Malavida

Le long métrage semble en fait la synthèse de plusieurs œuvres antérieures de Chéreau : les affrontements individuels dans un cadre plutôt intimiste font écho aux déchirements déployés dans L’homme blessé ou Hôtel de France, quand les séquences en costumes mettant en scène une micro-communauté évoquent davantage les complots ourdis dans La reine Margot. Intimisme et romanesque lyrique semblent donc caractériser cet opus, mais un intimisme exubérant et un lyrisme contenu. Comme si deux des influences majeures de Chéreau, Bergman et Visconti, fusionnaient pour s’adapter à un univers singulier. Si le spectateur n’ayant pas vu d’autres longs métrages de Chéreau pourra se sentir déconcerté et en manque de repères, le long métrage est indiscutablement important et semble même s’être bonifié depuis sa sortie, n’ayant rien d’un « grand film malade », selon la formule de Truffaut à propos de certains métrages de Hitchcock fascinants mais ratés.

© StudioCanal Malavida

Gabrielle peut même être considéré comme l’une des œuvres les plus abouties de son auteur, victime de la même incompréhension que, naguère, Gertrud pour Dreyer, L’innocent pour Visconti ou Le temps de l’innocence pour Scorsese. Huppert est impériale, en bourgeoise aliénée mais tentant de se libérer, et son personnage, évoluant dans un début de XXe siècle peu favorable aux femmes, illustre leurs difficultés à mener un libre arbitre, même s’il n’est pas certain que la grille de lecture suggérée par Conrad et Chéreau soit celle d’un féminisme ostensible. À ses côtés, Pascal Greggory est impérial en mari tourmenté, et offre une composition digne de celle déployée dans Ceux qui m’aiment prendront le train. Ils éclipsent quelque peu leurs partenaires, réduits à incarner des présences archétypales quasi décoratives, choix de direction d’acteurs qui ne remet nullement en cause le talent des excellents Clément Hervieu-Léger en consul ou Thierry Hancisse en rédacteur en chef aux apparences faussement vulgaires. Gabrielle fait partie de la rétrospective Patrice Chéreau cinéaste proposée par le distributeur Malavida en novembre 2025.