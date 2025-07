Son frère - Patrice Chéreau - critique

Résumé : À Paris, Thomas est atteint d’une maladie incurable qui détruit ses plaquettes sanguines. Celle-ci astreint le patient à un régime sévère. Un soir, il passe affolé chez son frère Luc, qu’il a perdu de vue, pour lui confier la gravité des symptômes. Poussés à bout par la progression de la maladie, les deux hommes vont enfin se livrer à eux-mêmes. Pour la première fois, Thomas semble éprouver de l’intérêt pour la vie privée de Luc, homosexuel. Claire, la petite amie de Thomas, prend progressivement ses distances vis-à-vis de ce dernier. Les deux frères finissent par passer l’essentiel de leur temps ensemble et se remémorent des souvenirs de leur enfance.

Critique : Patrice Chéreau est depuis longtemps passé maître dans l’art de filmer l’expression des émotions les plus extrêmes. Avec Son frère, il s’attache à représenter la difficulté d’accepter ses proches, la difficulté de les perdre surtout. C’est pourquoi le réalisateur a écarté toute tentation de déguisement, de dramatisation ou de sublimation. Son film est avant tout un moment brut entre deux êtres qui n’ont jamais su ni s’entendre ni se parler. Il représente certes la mort à petit feu du frère aîné d’une famille lambda, dénommé Thomas, mais il met en scène avant tout la difficulté d’accepter l’autre, et plus encore de lui manifester cette acceptation. C’est pourquoi le jour où Thomas débarque en pleine nuit chez son jeune frère, Luc, qu’il n’a pas vu depuis des années, cette intrusion apparaît des plus violentes. Rien de moins familier pour Luc que de voir l’âme de son frère aîné nue devant lui. Ce film, adapté du roman de Philippe Besson, a remporté l’Ours d’argent au dernier Festival de Berlin.

Comme souvent, avec ce film, Patrice Chéreau représente également très finement l’homosexualité. Mais sans en faire le cœur de son propos. Ici Luc souffre de la désaffection de ses proches à cause de son homosexualité, mais presque comme d’autres pourraient en souffrir pour d’autres raisons. Et la maladie qui dévore la suffisance de Thomas n’a rien de polémique. Une maladie du sang, qui détruit les plaquettes et rend mortelle la moindre blessure, sème le désordre au sein d’une famille rangée.

Une seule mélodie vient très rarement accompagner l’agonie des deux frères, une vieille chanson de Marianne Faithfull. Le reste du film baigne dans le silence. Les seuls commentaires résident dans la mise en scène, qui fait alterner des scènes d’été, de convalescence au bord de la mer, avec d’autres d’hiver, dans la lumière crue des salles d’hôpital. Difficile de représenter plus froidement mais aussi avec plus de réalisme le professionnalisme glaçant avec lequel le personnel hospitalier peut exécuter ses tâches. Mais encore une fois, le propos de Son frère est ailleurs, suspendu entre les regards fuyants des protagonistes, frères, amants ou maris et femmes. Des couples souvent bancals qui reflètent pourtant des morceaux d’existence ordinaire. Une telle justesse ferait froid dans le dos si elle n’était si émouvante. Le talent de Chéreau, à l’état pur.

Le DVD

– DVD 1 disque

– Format 1.85 16/9 compatible 4/3

– Son Dolby Digital français 5.1 et anglais 5.1, DTS français 5.1

– Sous-titres français

– Chapitré

– Tous publics

Les suppléments

– Commentaire audio de Patrice Chéreau

– Entretiens avec Patrice Chéreau, Eric Caravaca, Bruno Todeschini, Anne-Louise Trividic et François Gedigier (30’)

– Diaporama des photos d’Eric Caravaca

– Scènes coupées commentées par Patrice Chéreau

– Filmographies en images