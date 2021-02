Identity - la critique

Résumé : Alors qu’une terrible tempête s’abat sur une région désertique, dix individus se retrouvent forcés de passer la nuit dans un motel au milieu de nulle part en attendant une accalmie... les routes inondées, le téléphone en panne, ils sont coupés de tout... Parmi eux on retrouve une ancienne star de la télé, un ancien flic devenu son chauffeur, une prostituée, un autre flic et son prisonnier (soulignons à ce propos l’excellence du casting)... Très vite un jeu de massacre va commencer, les morts se succédant à un rythme effréné... Commence alors l’enquête des survivants, dans le doute et la suspicion générale, pour comprendre ce qui se passe et démasquer le tueur...

Critique : "Le cinéma : c’est 24 mensonges par seconde" aime à répéter Brian De Palma. Identity fait partie de cette catégorie de films qui trompe continuellement le public par le mensonge, l’omission narrative, la manipulation des images diffusées, le spectateur se délectant dans la tromperie et cherchant en vain à trouver la clé de l’énigme avant que celle-ci ne soit révélée lors d’un retournement de situation (le twist, comme disent les Américains) qui vous donnera des sueurs froides (souvenez-vous de votre première vision de Usual Suspect ou de Sixième sens).

Identity est donc un "whodunit" (de l’anglais who has done do it ? qui l’a fait ?), un huis clos aux inspirations et clins d’œil nombreux... Le motel, véritable scène théâtrale des crimes, est visuellement arraché des images du Psychose de Sir Hitchcock. Quant à l’intrigue, elle pioche ses bases dans le classique d’Agatha Christie, Les dix petits nègres. C’est dans son traitement de la chute ou plutôt son explosion de la chute standard qu’Identity se démarque complètement... En effet, la révélation finale n’en est pas vraiment une car celle-ci intervient au début du troisième acte et donne alors un sens tout à fait différent au conflit qui s’est déroulé sous nos yeux...

Beaucoup plus intelligent qu’il n’y paraît, Identity n’est pourtant pas exempt d’un défaut majeur... James Mangold traite en effet une idée géniale avec un certain manque de finesse et, une fois la surprise de la révélation passée, le spectateur porte un œil désintéressé sur le sort des survivants, la profondeur et les implications de l’intrigue et de la thématique abordée passant un peu à la trappe, au profit d’un final un peu trop grand-guignolesque.