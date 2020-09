Le Mans 66 - la critique du film

Résumé : Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Critique : On méconnaît sans doute l’influence gigantesque que les courses automobiles ont dans la relance des ventes de voitures. C’est en tous les cas la situation de l’entreprise Ford qui, au milieu des années 60, est confrontée à une crise majeure économique. Le fils du mythique Henry Ford, formidable théoricien de la scientifisation du travail, tient son entreprise autant qu’il peut. Il est acculé à relancer la machine, faute de quoi les ouvriers perdront leur boulot. Il se laisse alors convaincre par l’ancien coureur automobile Carroll Shelby et son acolyte, Ken Miles, de se lancer dans la mythique course des 24 heures du Mans.

Le film porte l’ambition autant de distraire ses spectateurs que de témoigner d’un moment déterminant dans la vie de l’entreprise Ford. On est donc plongé dans un film historique, avec la rigueur due à ce type de long-métrage, et une aventure à bout filmée à vive allure, qui maintient le spectateur en haleine jusqu’à la fin. Voilà donc un pari totalement réussi pour son réalisateur, qui parvient à faire oublier les presque deux heures trente de film. Le spectateur est lancé dans ce récit et n’en sort plus jusqu’à la dernière séquence de fin. Si le héros Carroll Shelby souffre de problèmes de cœur, notre palpitant est mis à rude épreuve dans ces courses de voitures, filmées pour la plupart depuis le siège principal du conducteur.

Evidemment, ce genre de péplum fait de métal et de bruits comporte les défauts du genre. Les femmes sont loin d’être mises à l’honneur dans ce récit, particulièrement le personnage de l’épouse du coureur automobile, Ken Miles. L’autre grand défaut demeure le traitement très manichéen avec, aux premières loges, nos deux héros, et derrière, des hommes puissants de chez Ford, jaloux du succès de nos amis, et prêts à tout pour régner sur le groupe. Le Mans 66 fonctionne en quelque sorte comme un film de super-héros, avec les méchants opposés aux gentils. Bien sûr, il n’y a pas d’effets fantastiques, mais le film n’a pas à rougir des moyens techniques déployés pour le réaliser. Parfois, on reconnaît quand même les jeux de maquette pour donner vie aux courses folles, mais franchement, Le Mans 66 ne démérite jamais et répond à son objectif principal : nous distraire.

Les deux comédiens principaux, Matt Damon et Christian Bale, s’en donnent à cœur joie dans ce récit haletant. On suffoque avec eux dans ces pétarades de moteur et ces routes escarpées remplies de pièges. On fait le constat évident que, si l’on en doutait, la course automobile constitue un véritable sport qui requiert agilité, contrôle de soi et concentration. C’est peut-être l’aspect qu’on voit le moins dans le film. Le réalisateur préfère pour notre plaisir les courses effrénées aux heures d’entraînement du coureur. Peu importe ! Le Mans 66 fonctionne magnifiquement et on ressort du cinéma avec les yeux pétillants et le sourire aux lèvres.