In the Mood for Love - Wong Kar-wai - critique

Résumé : Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison…

Critique : Septième long-métrage de Wong Kar-wai, In the Mood for Love n’est à l’origine que le développement du premier récit d’un film qui aurait dû s’appeler Three Stories about Food : présenté sans titre officiel lors de sa sélection au Festival de Cannes, il fut projeté avec un panneau invitant le spectateur à l’indulgence, quant au fait que la bande-son n’était pas encore mixée.

Wong Kar-wai a, de fait, tourné son film, d’abord intitulé d’A Summer in Beijing, sans scénario – en élaborant en parallèle 2046 - et l’a ensuite construit, par soustractions successives, au fur et à mesure du visionnage des rushes et d’interminables séances de tournage mobilisant les acteurs pendant quinze à vingt mois. Le résultat de cette addition de contretemps est pourtant une délicate alchimie qui réussit à transfigurer par une mise en scène saisissante de grâce une histoire de vaudeville d’une quotidienne banalité.

Le cinéaste est surtout un subtil observateur des caractères et des sentiments : sa réalisation contemplative met en scène des personnages qui n’osent s’avouer leur trouble malgré l’attraction mutuelle. Ainsi, en lieu et place d’étreintes sauvages et de corps dénudés, le cinéaste nous donne à voir un ballet de non-dits tout en retenue dans lequel frôlements délicatement exécutés, regards pudiquement échangés et

gestes à peine esquissés, constituent autant de pas de deux et de valses hésitations d’une exquise pavane qui laisse au spectateur le soin d’imaginer et de sublimer.

Tout la sensuelle élégance du film réside dans l’art de l’ellipse et de la suggestion d’un Wong Kar-wai, dont la caméra virtuose vouvoie ses personnages sans les rendre inaccessibles et dont les images suggèrent ce que les mots ne veulent – ou ne peuvent dire. Ainsi, dans ce film qui nous fait ressentir plus qu’il ne nous fait voir, les couloirs étroits murmurent l’interdit et la silhouette élégante de Tony Leung Chiu-wai dans l’obscurité suffit à faire poindre l’émotion. Tout restera secret jusqu’à finir sur une feuille enfouie, dans une sublime séquence finale dans une fente d’une fresque du temple d’Angkor.

Tout dans le film parle d’amour et en particulier la ronde des robes de Maggie Cheung changées à chaque scène, variation infinie de tissus moirés, d’étoffes fleuries ou de motifs abstraits : elle invite le spectateur dans une balade au pays d’un amour courtois où la chasteté pousse à l’intensité des sentiments.

Mais le film est surtout une ode mélancolique, une élégie, à une époque perdue et oubliée, le Hong-Kong des années soixante, un temps des fleurs, selon le titre chinois du film, dont on essaye de retrouver le parfum, mais dont on ne peut récupérer que les cendres. Un sujet bien paradoxal pour un film intemporel.

Le test du DVD/Blu-ray

Alors que la seule édition collector DVD du chef-d’œuvre de Wong Kar-wai, parue chez TF1 Vidéo, est depuis longtemps épuisée, La Rabbia nous gratifie d’un pressage de la restauration du film.

Image :

Cette restauration en 4K a été menée de 2017 à 2020 par l’Immagine Ritrovata à partir du négatif original en collaboration avec Criterion et sous la supervision de Wong Kar-wai : elle restitue de manière picturale la dimension picturale de la photographie du film.

Son :

Les versions cantonaises et françaises permettent, en Blu-ray et en DVD, d’apprécier les compositions de Shigeru Umebayashi et Nat King Cole.

Suppléments :

Quelle que soit l’édition, DVD, Digipack Blu-ray ou Collector Blu-ray, les suppléments sont à la fois complets et particulièrement instructifs.