In Waves - Phuong Mai Nguen - critique

Le 13 mai 2026
Une qualité irréprochable de l’animation qui ne parvient toutefois pas à se départir de ses traits larmoyants. Mais les ados seront conquis.
- Réalisateur : Phuong Mai Nguen
- Acteurs : Lyna Khoudri, Paul Kircher, Rio Vega
- Genre : Drame, Animation, Romance, Teen movie
- Nationalité : Français, Belge
- Distributeur : Diaphana Distribution
- Durée : 1h35mn
- Date de sortie : 1er juillet 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Semaine de la Critique, Séance spéciale (ouverture)
Résumé : À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.
Critique : Voilà proprement un film pour ados ou jeunes adultes. On y entend la musique pop d’aujourd’hui, les gars pratiquent le surf et les premiers émois amoureux se font ressentir. Le récit s’inspire de faits autobiographiques, qui ont été mis en couleur dans un ouvrage de bande dessinée. La réalisatrice est elle-même issue de l’univers de la BD et l’on comprend très vite qu’elle est très proche de l’auteur de l’histoire, dans la mesure où elle dédicace son film à Kristen, laquelle constitue une figure de proue dans le film.
In Waves, comme le titre l’indique, est donc le récit d’adolescents habités par la passion du surf. Pourtant, AJ, qui est un adepte des cabrioles sur le bitume, n’était pas promis à se réaliser sur des vagues, car il souffre de phobie aquatique. Jusqu’au jour où il rencontre Kristen qui lui apprend à dépasser ses peurs et surtout lui ouvre les portes de l’amour. Mais la maladie fait son apparition au milieu de leurs jeunes existences, promises à un avenir radieux fait de dessin, d’art, et de projets amoureux.
- Copyright Silex Animation
In Waves est absolument irréprochable dans la technique d’animation. Les scènes de mer sont très belles, surtout quand il s’agit de rendre compte du mouvement des vagues, du bourdonnement de l’écume. On perçoit chez la réalisatrice un souci du retour aux techniques d’avant-garde du cinéma d’animation, grâce notamment à ce petit livre que le héros remet à son amoureuse, où il restitue sur chaque page le mouvement de sa dulcinée en train de surfer. Les couleurs sont très belles, ainsi que la photographie qui alterne le récit de vie des jeunes tourtereaux avec des scènes mystiques où des peuples vivant près de la mer invoquent les dieux. Deux univers s’opposent : celui des jeunes avec leur musique pop et leur démesure, et celui de populations indigènes simples qui vénèrent la mer et ses animaux.
- Copyright Silex Animation
La vraie carence du film demeure son scénario pour le coup assez simpliste. Les larmes sont au rendez-vous, mais cela se comprend aisément avec le sujet de la maladie cancéreuse qui est abordée. Évidemment, il s’agit d’un film réservé au jeune public, comme l’attestent les référence trop nombreuses à l’univers des jeunes avec leurs goûts particuliers. Les adultes, très en retrait de l’histoire d’ailleurs, sont sans doute voués à rester de côté et à regarder un autre long-métrage...
In Waves est un peu décevant pour ouvrir la Semaine de la Critique 2026. On connaît la grande qualité des sélections de films par les professionnels de la critique, lesquels films présagent souvent une carrière importante pour les cinéastes. Certes, il ne s’agit pas d’un mauvais film, mais la facture générale demeure relativement banale peu égard à nos attentes dans cette sélection. Phuong Mai Nguen demeure tout de même un nom à retenir tant son aptitude dans l’animation est manifeste. Encore faudra-t-il qu’elle envisage de complexifier le scénario dans ses prochains films.
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