Pacifiction – Tourment sur les îles - Albert Serra - critique

Résumé : Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République de Roller, représentant de l’État français, est un homme de calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, il prend constamment le pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger à tout moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français.

© FDC / Philippe Savoir

Critique : Tourment sur les îles est un film très long pour le coup, mais dont le format s’inscrit en totale adéquation avec le climat particulier des îles du Pacifique. Mais le format ne doit surtout pas rebuter. Au contraire, il faut se laisser aller à la langueur du temps, à la pluie battante, aux immenses vagues qui s’écrasent sur la plage, comme une voix d’accès inédite au climat et à l’univers si particulier de Tahiti. On y rentre d’ailleurs aux côtés d’un Haut-commissaire, Monsieur de Roller, qui arpente tous les espaces de l’île. Il sait comment parler aux gens, les réconforter. Il connaît leurs modes de vie, mais aussi leurs craintes, et il sait mieux que personne que la paix sociale est très précaire.

© 2022 Rosa Filmes. Tous droits réservés.

L’interprétation de Magimel laisse sans voix. Il incarne cet homme malin et attentionné avec une aisance absolument incroyable. Il a pris du poids pour le rôle. Il écoute, déambule d’un bout à l’autre de de l’île avec son costume blanc, il rassure avec sa manière apaisée et apaisante d’envisager les conflits. Son visage respire l’intelligence, dans ce qu’elle peut avoir parfois de manipulation et de sournoiserie. On le regarde agir en douce, prévenir les coups bas, mettre la pression, sans jamais faillir. On apprend même sur le management et l’usage du pouvoir au bénéfice, on l’espère, de l’intérêt général. L’homme compose avec les injonctions du gouvernement français qu’il représente, les institutions locales, les ennemis qui rodent depuis la Chine ou la Russie et les insulaires qui portent sur leurs épaules des années de domination française.

Copyright Les Films du Losange

Tourment sur les îles relève du thriller politique et du récit psychologique. La figure du Haut-commissaire est omniprésente sur l’écran, alors que petit à petit, l’ampleur de la trame se révèle aux yeux du spectateur. Une scène fascinant montre Magimel sur un bateau s’ébrouer contre des vagues immenses. Son travail de commissaire ressemble en tout point à cette séquence, dans la mesure où il doit affronter des raz de marée inévitables en tournant autour de la force de l’écume. On mesure la complexité des enjeux, les risques qui pèsent sur les épaules du fonctionnaire, et la fragilité de l’équilibre politique et social à Tahiti. Le rythme est volontairement lent. Albert Serra pousse le spectateur dans une ambiance moite, dangereuse, loin des images d’Épinal des îles du Pacifique.

Copyright Les Films du Losange

Tourment dans les îles est une œuvre proprement envoûtante. Non seulement elle valorise l’immense talent de Benoît Maginel, mais en plus elle le magnifie.