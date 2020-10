Inside man - la critique + test DVD

Résumé : Un gang masqué prend en otage les clients d’une grande banque de New York. Etrangement, leur leader se comporte de manière inattendue, et refuse de donner ses conditions et sa motivation. Un dialogue trouble et une attente s’installent entre les malfaiteurs et la police, qui encercle le bâtiment...

Critique : Inside man est un film grand public, une grosse production, un blockbuster, qui y met les moyens, pour faire un carton au box-office (euphémisme anglophone...). Ce n’est cependant pas une énième décérébration post-Michael Bay ou alter-Roland Emmerich. Aussi inégale soit-elle, la filmographie de Spike Lee pouvait nous laisser espérer autre chose qu’une machine à faire déglutir les pop-corn. Qu’on se rassure, les pop-corn descendront bien la trachée, mais sans venir obstruer notre plaisir cinéphile, et, accessoirement, notre cerveau. Spike Lee est un malin, et sait goupiller ses spectacles pour satisfaire son goût du show, sans complètement éteindre sa touche trublion (qui se rétrécit tout de même avec le temps...).

Le point de départ de Inside man est donc simplissime, exercice de style oblige. La banque, la prise d’otages (avec à sa tête Clive Owen), l’arrivée de la police, les flics blacks cools (Denzel Washington et Chiwetel Ejiofor), Lee filme son introduction nerveusement, toute musique dehors. Honneur aux mangeurs de pop-corn, qui apprécieront. Et puis, par paliers, le récit sort des sentiers battus. C’est d’abord le patron de la banque (Christopher Plummer), vieux monsieur qui cache dans ses coffres un secret visiblement peu avouable, puis une avocate au bras long et à la déontologie courte (Jodie Foster, magnifique et arriviste à souhait, malheureusement trop peu à l’écran...). Puis c’est au tour du malfaiteur en chef de jouer la montre, d’exiger des conditions bidons, de déguiser les otages...



Déflorant assez rapidement une partie de l’issue de l’attaque, Spike Lee se concentre alors sur les détails de la situation. C’est l’Amérique post-11 septembre qu’il met en scène, non sans humour (un Sikh traité d’Arabe et immédiatement classé dangereux), une Amérique raciste, ultrasécuritaire et surtout pourries de l’intérieur par des intérêts financiers amoraux. Une excursion de courte durée, qui marque néanmoins le tournant du film et son originalité. Ce n’est plus seulement la peau du preneur d’otage qu’on veut, mais ses raisons, et ce qui se cache derrière son comportement étrange.

Ludique, souvent drôle, parfois convenu dans l’exercice grand public, Inside man reste un divertissement de très bonne facture. On en attendait pas moins d’un Spike Lee accompagné par la crème des acteurs américains du moment, de Washington à Dafoe, de Ejiofor à Foster en passant par Plummer et Owen. Du lourd, du très lourd, qui tiens donc bien dans les virages, sans toutefois décoller au-delà du divertissement de grande qualité.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Aucun bonus à se mettre sous la dent

Image & son : Un sans faute de plus pour Universal qui soigne les spécificités techniques de ses éditions (à défaut des suppléments). Parfaite image pour ce Spike Lee claustrophobe - image métallique pour les intérieurs dans la banque contre la chaleur naturelle des extérieurs. Le master concilie parfaitement ces deux univers avec une fluidité déconcertante. Belle perfomance aussi effectuée par le DD 5.1 qui priviligie la précision des dialogues sans pour autant négliger les ambiances.