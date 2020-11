Irma la douce - Billy Wilder - critique

Résumé : Irma, dite Irma la douce (Shirley MacLaine) est prostituée dans le quartier des Halles à Paris. Elle tapine dans la rue avec de nombreuses autres filles, sans être inquiétées par la police à qui l’on graisse la patte. Son souteneur Hyppolyte (Bruce Yarnell), un petit arrogant, passe sa vie avec d’autres chez "Moustache", le bistrot de la rue tenu par...Moustache (Lou Jacobi). Un jour, un nouveau gardien de la paix intègre et naïf, Nestor Patou (Jack Lemmon), est affecté dans la rue.

Critique : Le film est l’adaptation d’une comédie musicale française d’Alexandre Breffort et Marguerite Monnot datant de 1956, qui fut un gros succès. Billy Wilder et l’un de ses fidèles complices, I.A.L. Diamond, en ont tiré une comédie sans chanson et remplacé le livret de Marguerite Monnot (compositrice régulière pour Édith Piaf) par une musique originale d’André Prévin.

Fondé sur un Paris de carte postale, brillamment reconstitué par Alexandre Trauner, le récit nous balade dans une capitale idéalisée, avec les prostituées qui font le tapin, surveillées de près par des macs désœuvrés mais aimables, ou le bistrot de quartier tenu par un émigré bienveillant qui s’est laissé pousser la moustache pour garder l’enseigne. Les péripatéticiennes semblent "travailler" par plaisir et forment une communauté sympathique, et les policiers sont gentiment incompétents.

Le parti pris du film repose sur une contradiction : il s’annonce comme une bluette, alors qu’il se passe exclusivement dans le monde de la prostitution. Irma est présentée comme une experte, fière de faire le métier de mère en fille. Elle ne voit pas la vie autrement qu’en entretenant son homme, qui ne doit travailler sous aucun prétexte au risque de la "griller" dans la profession. C’est ce qui va arriver à Nestor, qui devra faire preuve d’imagination pour ne pas conserver ce nouveau statut, après avoir été remercié par la police.

Tout cela n’est pas sérieux et donne à de nombreuses scènes une dimension de pure comédie, principalement entre Shirley MacLaine étonnamment sobre et Jack Lemmon un peu trop grimaçant. Le couple se retrouvait une nouvelle fois sous la direction de Billy Wilder après La garçonnière ("The Apartment" 1960).

Sans doute le réalisateur a-t-il eu tort de ne pas faire une comédie musicale, lui préférant un divertissement délicatement subversif un peu trop long (2h17). Toujours est-il que le film ne fut pas un succès, et il sera le premier d’une série d’échecs pour le cinéaste.

En 1964, Shirley MacLaine remporta néanmoins le David di Donatello de la meilleure comédienne (équivalent italien des César) et le Golden Globe de la meilleure actrice de comédie.

André Prévin, quant à lui, se verra remettre l’Oscar de la meilleure adaptation musicale.