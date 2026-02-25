Is This Thing On ? - Bradley Cooper - critique

Résumé : Le mariage d’Alex et Tess ne tient plus qu’à un fil. Alex doit soudain affronter les doutes de la cinquantaine et la menace d’un divorce imminent. À la recherche d’un nouveau souffle, il se lance dans le milieu du stand-up new-yorkais, tandis que Tess remet en question les sacrifices qu’elle a faits pour leur famille... Ils vont devoir composer avec la coparentalité, questionner leurs propres envies et répondre à une interrogation essentielle : l’amour peut-il prendre une nouvelle forme ?

Critique : Alex est un homme déprimé. Alors que ses enfants s’amusent à découvrir un tigre chinois pour la fête du Nouvel An, il repose sa tête contre un mur, absorbé par les pensées noires. Car Alex ne vit plus avec sa épouse Tess, il voit ses enfants une semaine sur deux, et son existence ne ressemble pas à grand-chose. Jusqu’à ce qu’il se lance par hasard sur une scène new-yorkaise de stand-up. Is This Thing On ? est un énième film sur l’amour qui s’épuise avec le temps. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément novateur dans cette manière d’aborder le couple, non pas dans sa finitude, mais dans un élan nouveau, sous couvert d’expression artistique dans un cabaret américain.

Is This Thing On ? aurait pu être tourné à Paris ou à Londres, tant le scénario vise une certaine universalité. Chacun se reconnaîtra dans cette vie de famille où l’étincelle d’amour a disparu mais que les enfants ramènent en permanence à une forme de nécessité. Là où le propos pourrait être plombant, Bradley Cooper transforme au contraire son récit en une formidable opportunité d’optimisme, poussant chacun de ses personnages à sortir de la grisaille. Pour autant, le long-métrage n’a rien de naïf ou de niais. L’humour que brandit Alex sur sa petite scène new-yorkaise devient une arme contre la mélancolie et surtout une chance offerte à chacun pour se poser les bonnes questions sur le sens de sa vie, et de surcroît celle des spectateurs qui le regardent.

Quand on pense à Laura Dern, on se souvient avec émotion du personnage flamboyant de Sailor et Lula du regretté David Lynch. Elle incarne ici une ancienne sportive de haut niveau, très occupée par son rôle de maman et ayant perdu la petite flamme qui donnait sens à sa vie. Pourtant, elle semble droite dans ses bottes, heureuse, l’inverse même de son conjoint, qui traîne sa tristesse d’une scène de café-théâtre à l’autre. Les deux acteurs composent magnifiquement leur personnage, en déployant une très grande palette d’émotions et de nuance. Les dialogues semblent presque ne pas avoir été écrits, tant ils résonnent avec un naturel bluffant. Le montage et le cadrage jouent sur un style qui n’est ni complètement réaliste, ni complètement décalé. Les deux garçons qui constituent les enfants du couple apportent une fraîcheur indéniable dans le film, même si le spectateur comprend que la situation de leurs parents est loin d’être simple.

Il faut souligner que la mise en scène de Bradley Cooper avance dans le récit avec beaucoup de subtilité et de précautions. Les suggestions sont nombreuses, et resurgissent naturellement plus tard dans le récit, montrant ainsi combien le film est très écrit. Bradley Cooper sait admirablement raconter des histoires, sans jamais forcer le trait ou verser dans le mélodrame. Et pourtant, il évoque à bas bruit des thématiques nombreuses comme l’épuisement du désir sexuel, la tentation de l’adultère, ou encore la difficulté d’avoir des enfants.

Is This Thing On ? est un film intelligent. Peut-être un peu long, il prend le temps de visiter les contours du couple dans ses complexités, à la manière d’une leçon d’anthropologie. C’est une œuvre éloignées des films tapageurs dont un certain cinéma américain se revendique. Ce troisième long-métrage du comédien Bradley Cooper est un condensé de subtilité et de pudeur avec des interprètes qui n’en font jamais trop.