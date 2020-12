Les Sept Mercenaires - la critique

Critique : Les Sept mercenaires, un des westerns les plus notoires des années 60, reprend la trame du célébrissime film Les Sept samouraïs réalisé par Akira Kurosawa, en 1955. Le long métrage japonais narrait la lutte d’un village paysan, aidé par sept guerriers, contre une horde de bandits, la version de John Sturges translate le récit dans un Far West magnifié par de superbes paysages mexicains. Cette production, qui bénéficie d’une distribution cinq étoiles, révélera ou confirmera les talents de James Coburn (dans le rôle d’un lanceur de couteaux), Yul Brynner (le chef de la bande, d’une placidité à toute épreuve), Steve McQueen (qui joue un personnage à la fois résolu et ironique), Charles Bronson (dans la peau d’un bûcheron généreux), Robert Vaughn (qui incarne un vétéran nerveux finalement envahi par son stress), Brad Dexter (son personnage est avant tout cupide). Sans oublier le tout jeune Horst Buchholz, dans les vêtements d’un jeune cow-boy fougueux, globalement condescendant vis-à-vis des autochtones du village, qu’il apprendra finalement à aimer. Ces typologies très marquées, parfois jusqu’à la caricature dans des scènes outrées (on pense à la prise de parole spectaculaire de Chico devant les habitants rassemblés), permettent de se projeter, au-delà des protagonistes, dans les acteurs qui ont notre préférence. A ce petit jeu, c’est McQueen, le roi du "cool", qui l’emporte d’une courte tête, devant Brynner, élégance et sobriété faites homme. En queue de peloton, Charles Bronson, à qui l’on reproche sa contorsion grotesque et presque anticipée, lorsque son personnage est fauché par une balle. Mention spéciale à Eli Wallach, dans le rôle du méchant à la fois ridicule et crédible, lointain cousin du mythique Tuco du film de Leone, Le Bon, la Brute et le Truand.

Pour le reste, sans être un immense western, Les Sept mercenaires est un divertissement efficace, ponctué de quelques scènes d’affrontements mémorables (on pense en particulier à l’ultime combat entre les mercenaires et les hommes de Calvera), même si l’on regrettera que plusieurs séquences privilégient des effets "tire-larmes" de bas étage. Notons qu’à sa sortie, le film fut un triomphe et qu’une célèbre chanson des Clash, "The Magnificent Seven", sera plus tard intitulée en son honneur.