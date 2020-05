Jonas - Christophe Charrier - critique

Résumé : Dans les pas de Jonas, deux moments de sa vie se croisent, se retrouvent, s’interpellent. En 1997, alors qu’il est un adolescent secret, et dix-huit ans plus tard, devenu trentenaire séduisant, impulsif et en quête d’équilibre. Sa vie a été bouleversée alors qu’il avait 15 ans par sa rencontre avec Nathan, un ami solaire qui intrigue et ose à la fois. Adulte, ce souvenir le hante encore et il ne sait comment s’en libérer. Il va traverser la ville et son passé, essayer de remettre de l’ordre dans sa vie comme il ordonnait les pièces virtuelles du Tétris de sa Game Boy auquel il jouait frénétiquement à l’adolescence.

© 2018 Outplay. Tous droits réservés.

Notre avis : Christophe Charrier est réalisateur de clips, publicités et documentaires pour Troisième Œil Productions, et était l’auteur des Attractions désastre (2009), un court métrage avec Audrey Dana. C’est la chaîne Arte qui a proposé de distribuer ce premier long métrage, primé au Festival de la fiction TV de La Rochelle, qui connaîtra une diffusion télévisée, avant une sortie en VOD et DVD. Le scénario pourrait laisser penser à une fiction policée et consensuelle autour des thèmes de l’intolérance et du mal-être adolescent, maintes fois traités à l’écran. On se souvient du touchant et pédagogique Baisers cachés, téléfilm de France 2 plus que recommandable mais n’évitant pas les clichés et les écueils du cinéma à thèse. Cette limite ne concerne pas l’œuvre de Christophe Charrier, qui aborde pourtant des sujets dans l’air du temps, comme le harcèlement scolaire, mais qui ne constituent pas la trame principale d’un récit qui préfère ausculter les états d’âme de Jonas, un trentenaire tourmenté par un traumatisme d’adolescence.

Copyright Arte

Le film offre alors un séduisant puzzle narratif, alternant deux époques (1997 et 2015), et créant un suspense psychologique et policier peu habituel dans ce type de production. On songe au vertige suscité par certains mélos d’Almodóvar, celui de Parle avec elle (Jonas est d’ailleurs agent hospitalier) ou La Mauvaise éducation. Mais Jonas s’inscrit aussi dans la mouvance de tout un pan du cinéma français qui va des Roseaux sauvages d’André Téchiné (pour le lyrisme) au récent Sauvage de Camille Vidal-Naquet (pour la noirceur). Et ces références n’écrasent aucunement le réalisateur qui signe une fiction rigoureuse par son montage et élégante dans son approche épurée de l’émotion (sublime et discret accompagnement musical d’Alex Beaupain).

Copyright Arte

L’interprétation est remarquable, Félix Maritaud confirmant les espoirs portés en lui avec Sauvage : sa composition de jeune homme écorché semble d’ailleurs le prolongement (en moins trash) de ce précédent rôle. Souhaitons tout de même qu’il ne s’enferme pas trop dans ce registre. Ses jeunes partenaires (Nicolas Bauwens, Tommy Lee Baïk et Ilian Bergala) sont d’un naturel touchant, quand Aure Atika déploie une grande classe dans un second rôle essentiel à l’intrigue. On ne chipotera pas sur certaines invraisemblances ou l’adéquation aléatoire entre l’âge des comédiens et celui de leurs personnages, tant ces détails sont superflus et n’occultent en rien le plaisir suscité par cette œuvre de télévision que l’on aurait aimé découvrir sur un grand écran.