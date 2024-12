La mauvaise éducation - Pedro Almodóvar - critique

Résumé : Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l’amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années 1960. Le père Manolo, directeur de l’institution et professeur de littérature, est témoin et acteur de ces premières découvertes. Les trois personnages se reverront à la fin des années 70 et en 1980. Cette rencontre marquera la vie et la mort de l’un d’entre eux.

Critique : Les panneaux d’affichage laissés à l’abandon fascinent par la multiplicité de champs visuels qu’offre la juxtaposition anarchique de bouts d’images déchirées au hasard du temps. Ce sont en effet autant d’histoires qui surgissent et s’entrelacent de manière violente sans qu’on parvienne immédiatement à en comprendre le sens. Puis, peu à peu, un message se compose devant nos yeux subjugués. Tel est le fil directeur du dernier film de Pedro Almodóvar qui a d’ailleurs laissé sa caméra se promener sur de semblables panneaux, comme un clin d’œil en plein maelström de flash-back imbriqués dans un scénario à tiroirs.

À l’instar de la plupart des œuvres du cinéaste espagnol, résumer La mauvaise éducation relève de la gageure. Les héros aux personnalités multiples évoluent en effet dans une structure narrative d’une grande complexité. Ignacio, l’enfant de chœur à la voix pure sous l’époque franquiste, est ainsi devenu un travesti junkie dans une Espagne en pleine movida, libérée de ses carcans hypocrites. Le père Manolo dont les boutons de la soutane étaient plaqués avec violence contre l’enfant est devenu éditeur et père de famille. La peinture sombre du collège religieux laisse place à une débauche de couleurs vives où les chemises pourpres et les robes vertes jaillissent de murs jaune canari. Mais la pulsion érotique demeure d’une époque à une autre et se manifeste avec toujours autant de violence autour d’un personnage fantasmatique, Juan/Angel et faux Ignacio, dont la sensualité si charnelle est offerte par le magnifique Gael García Bernal.

Dix ans de réflexion ont été nécessaires à Pedro Almodóvar pour mettre au point le scénario de ce film qu’il reconnaît être "très intime, mais pas exactement autobiographique". On ne peut en effet que penser à Almodóvar lorsqu’Enrique, le réalisateur, tente avec passion de mettre en image les blessures laissées par l’enfance violée. Si le cinéaste a repris les thèmes qui lui sont chers comme l’homosexualité ou l’amour maternel, La mauvaise éducation se singularise comme un œuvre profondément dure et noire. Le sourire est à peine envisageable en dépit notamment de la figure attendrissante de Pepita, mais l’intensité du drame et le suspense machiavélique font de ce film non seulement un témoignage bouleversant des cicatrices laissées par les actes pédophiles mais également un thriller qui fera date dans l’histoire du cinéma.

Le DVD

Les suppléments

Étonnant de voir un film de cette qualité, de cette importance dans la carrière d’Almodóvar, traité avec autant de superficialité. Les bonus constituent une mauvaise plaisanterie avec ces deux scènes coupées (à raison) et un clip du tournage (making of maigrichon sans commentaires). Dommage, on imagine facilement le superbe collector (déjà au niveau du packaging) qui aurait pu en être tiré. Collector, renseignement pris, qui n’est pas au programme d’après l’éditeur.

La technique

Aucun défaut relevé dans cette belle image colorée et contrastée à souhait. En même temps, La mauvaise éducation n’est pas le genre de film qui va donner du fil à retordre à votre installation home cinéma.

Les détails techniques

– Edition 2 DVD

– Format image : 2.35

– Format vidéo : 16/9 compatible 4/3

– Audio : Dolby Digital français 5.1, espagnol 5.1

– Sous-titres : français

– Chapitré

– Couleur

– Interdit aux moins de 12 ans