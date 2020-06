Les Roseaux sauvages - André Téchiné - critique

Résumé : En 1962, en pleine guerre d’Algérie, alors que les attentats de l’OAS se multiplient, l’intrusion d’un garçon pied-noir exilé va bouleverser la vie paisible de l’internat du lycée où il est accueilli.

Critique : Initialement prévu en tant que téléfilm d’une heure, suite à une simple commande d’Arte, dans le cadre de la collection Tous les garçons et les filles de leur âge, Les roseaux sauvages a ensuite été allongé pour devenir un long métrage qui densifie le croisement entre les relations intimes et la toile de fond historique (la guerre d’Algérie). Dès le début, les deux dimensions se rejoignent à travers la demande du frère de Serge, qui veut à la fois échapper à des obligations militaires et, sous l’effet de l’alcool, tente de flirter avec son ancienne enseignante. L’histoire entre Serge et François devient ensuite l’enjeu du récit, l’éveil à la sexualité se construisant pas à pas, à travers une entraide scolaire qui emprunte symboliquement des voies illégales, les deux camarades trichant sans vergogne. Les protagonistes se situent donc en marge et leur histoire le sera également, dans le contexte des années 60 où l’homosexualité était évidemment interdite par la société.

La découverte mutuelle des corps par des jeux nocturnes, les conversations intimes ont tôt fait de rapprocher les deux jeunes garçons, tandis que Maïté Alvarez, l’amie de François, demeure en dehors des sentiments amoureux. Mais elle finira par y céder.

S’inspirant de sa propre expérience dans les années 60, André Téchiné propose un long métrage soigné, mais dont le contenu ne se hisse jamais au-delà d’une certaine "qualité française", où les mouvements de caméra accompagnent sans originalité les sentiments des personnages, les gros plans validant les confessions de protagonistes ou leurs déchirements intimes, le naturalisme du jeu s’accommodant de certaines conventions (par exemple, les épanchements du zélateur de l’OAS Henri, le regard fixe, ombrageux, rivé vers le lointain ou une analepse au ralenti).

Les trois jeunes comédiens principaux sont effectivement mis en valeur par la caméra du metteur en scène, mais Elodie Bouchez se détache très nettement, avec une forme de vérité dans l’hésitation ou dans la conviction. Face à elle, Gaël Morel et Stéphane Rideau, chacun dans son registre, paraissent plus artificiels. Les atermoiement du jeune âge profilent des dialogues attendus, dans les magnifiques paysages du Sud-Ouest, dont la lumière est magnifiée par la photographie de Jeanne Lapoirie. Oui, Les Roseaux sauvages saisit quelque chose du malaise post-adolescent, au-delà d’un contexte politique tragique, mais tout se passe comme si le téléfilm n’avait jamais vraiment réussi à opérer sa mue pour devenir un véritable long métrage, la faute à une mise en scène plutôt sage (que les séquences en classe sont ternes, convenues !).

De la belle ouvrage d’un bon artisan, comme on dit, mais rien de plus. S’il faut chercher un vrai chef-d’œuvre sur la jeunesse, dans le cinéma français des années 90, c’est vers Rohmer qu’il faut se tourner, avec le somptueux Conte d’été.

A sa sortie, cette réalisation rafla quatre César : celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et du meilleur espoir (pour Elodie Bouchez)