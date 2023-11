Jugé coupable - Clint Eastwood - critique

Résumé : Steve Everett (Clint Eastwood), vieux journaliste un peu dépassé et porté sur l’alcool, est surtout intéressé par les femmes. Un soir, il retrouve dans un bar pour la draguer sa jolie collègue, Michelle Zigler (Mary McCormack), chargée de couvrir l’exécution capitale d’un afro-américain. Celle-ci préfère le quitter rapidement pour reprendre sa voiture, et va malheureusement trouver la mort dans un accident de la route.

Critique : Dès le lendemain, Everett est convoqué par son patron (James Woods) qui lui impose de reprendre le dossier de sa collègue. Ce dernier n’y croit pas plus que ça, mais n’a aucun autre journaliste de disponible. Everett ne dispose alors que de quelques heures pour interviewer Frank Beechum (Isaiah Washington), le condamné à mort, avant son exécution qui aura lieu dans moins de vingt-quatre heures, et écrire son papier.

Sa hiérarchie se trompe bien en pensant qu’Everett va expédier un article banal et consensuel. En effet, très vite ce dernier découvre des incohérences dans le dossier qui lui a été transmis, et décide de mener sa propre enquête en mode express.

Clint Eastwood, devant et derrière la caméra, se donne ici un rôle taillé sur mesure, mais dans lequel il ne ménage pas son image, notamment son âge qui commence à le desservir dans de nombreuses situations. Le film à la mise en scène impeccable qui se vit comme une course contre la montre est, en quelque sorte, divisé en deux parties : d’une part, on suit dans un calme relatif la dernière journée d’un condamné, entouré d’un nombre impressionnant de gardiens ; et d’autre part, on assiste à la journée trépidante d’Everett, qui doit jongler entre la salle de rédaction où il compte peu d’alliés, sa maîtresse (l’épouse d’un collègue) et sa vie de famille qui bat de l’aile : sa femme lui impose d’emmener sur le temps de midi leur fille au zoo, alors qu’il songe à cette interview autour d’une condamnation qui lui semble douteuse.

Malgré le peu de crédibilité du propos global (découvrir la vérité en une journée après des années de procédure), le film se suit avec un réel plaisir, avec notamment un suspense qui tient jusqu’à la dernière minute, et surtout grâce à la présence inimitable d’Eastwood, en journaliste qui passe pour un has been, mais n’a pas encore dit son dernier mot.

À noter que la fillette d’Everett est interprétée par Francesca, la propre fille du cinéaste, alors âgée de six ans : lors d’une visite expéditive au zoo en poussette, la petite va finir les quatre fers en l’air !