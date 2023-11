Minuit dans le jardin du bien et du mal - Clint Eastwood - critique

Résumé : Le journaliste new-yorkais John Kelso (John Cusack) est envoyé en Géorgie à Savannah par son magazine "Town and Country". Il est chargé de couvrir la grande fête organisée par Jim Williams (Kevin Spacey), notoriété de la ville.

Critique : Intrigué par ce personnage cultivé et ambigu, le journaliste va développer immédiatement avec lui une relation de sympathie. Le soir même de la fête, John est témoin d’une vive altercation entre Jim et Billy (Jude Law), un jeune homme alcoolisé qui travaille pour lui, et s’avère être aussi son petit ami.

Clint Eastwood, uniquement réalisateur pour ce film, adapte le roman éponyme de John Berendt (1994) s’inspirant d’un célèbre procès qui avait ébranlé la ville de Savannah suite à un meurtre perpétré en 1980. Le cinéaste s’éloigne du thriller et du classique film de procès pour s’attacher à l’ambiance particulière de cet tÉat du sud des États-Unis, avec ses coutumes, ses secrets où se mêlent passé et présent, le tout imprégné par la présence du culte vaudou. Il met en lumière des personnages singuliers jamais loin d’une certaine excentricité : le riche et distingué Jim, élégant et ambigu ; un avocat haut en couleurs (Jack Thompson) ou encore Minerva, une prêtresse vaudou (Irma P. Hall) ; et Lady Chablis, un excentrique transsexuel (la réelle Lady Chablis dans ce rôle).

Le récit qui prend son temps et se déroule dans une certaine langueur, peut surprendre de la part d’un habitué des films d’action, mais a su capter le climat étrange et envoûtant que peut dégager cette état du sud dans lequel il plonge un yankee, dont il fait le témoin et le chroniqueur.

Un film à part dans l’œuvre de Clint Eastwood, aussi étonnant que réussi.