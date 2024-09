Jour de colère - Jean-Luc Herbulot - critique

Résumé : Frank est un tueur sur le déclin avec un contrat et un plan de fuite trahissant son employeur et s’échappant avec la femme qui l’aime… Mais Frank va croiser le chemin de Virgil, un sociopathe décide de l’emmener au fond du gouffre …

Critique : Ça commence par une vague histoire de mafia où l’on comprend d’emblée que l’affreux personnage qui honore la disparition de son père n’est certainement pas indifférent à la mort de ce dernier. Puis, le récit s’embarque aux côtés de Franck, un tueur à gages sur le déclin, qui par mille et une ficelles scénaristiques se retrouve aux prises avec jeune psychopathe complètement dingue.

Jour de colère, c’est d’abord le titre d’un grand livre de Sylvie Germain. On est bien loin de l’œuvre littéraire célèbre dans ce long-métrage, heureusement pas si long que cela, qui tente de distiller un savant mélange de fantastique, d’horreur et de thriller. Le réalisateur congolais, Jean-Luc Herbulot, a eu manifestement plus de moyens financiers que pour ses films précédents, au point qu’il n’en abuse pas forcément au service de la narration. Car le vrai problème de ce film demeure le scénario. Le récit s’enlise dans de multiples directions où l’on retrouve les manies de la mauvaise série Z avec, au cœur de la narration, deux tueurs, aussi fous l’un que l’autre, qui rivalisent de cruauté pour parvenir à leurs fins.

Copyright KMBO

Jour de colère ne fonctionne pas. La réalisation se prend pourtant très au sérieux en multipliant les références américaines du thriller. Sauf que tout le monde ne s’appelle pas David Fincher et qu’il faut parfois savoir faire preuve d’un peu d’humilité. Le réalisateur use et abuse de toutes les ficelles maintes fois revues sur les écrans, dans une ambiance nocturne et étouffante. Même la police se transforme en des pantins impuissants face à un psychopathe, moins humain que démon.

On se demande vraiment ce que JoeyStarr et Asia Argento sont venus faire dans cette galère. Les acteurs s’engagent honnêtement dans cette histoire sans queue ni tête. Sans doute ont-ils cherché à faire évoluer le scénario, en vain, car le récit s’entête à les perdre dans une série de situations invraisemblables et déjantées. Joachim Fossi, qui est un comédien en pleine ascension, se heurte lui-même à jouer un personnage moins effrayant que grotesque, qui persécute avec ravissement le héros principal. Bref, les interprètes s’essoufflent à rendre le propos crédible ; et plus ils persévèrent, plus la fiction s’égare dans un grand n’importe quoi.

Copyright KMBO

On sera donc resté froid devant ce spectacle de crimes et de courses-poursuites dans le sud de la France, en dépit de tous les efforts que déploie le réalisateur pour exciter son public. Espérons que Jean-Luc Herbulot, dont on pressent dans la manière de filmer un goût certain pour le jeu vidéo, saura retrouver une mise en scène plus dépouillée.