Juliette au printemps - Blandine Lenoir - critique

Résumé : Juliette, jeune illustratrice de livres pour enfants, quitte la ville pour retrouver sa famille quelques jours : son père si pudique qu’il ne peut s’exprimer qu’en blagues, sa mère artiste peintre qui croque la vie à pleines dents, sa grand-mère chérie qui perd pied ; et sa sœur, mère de famille débordée par un quotidien qui la dévore. Elle croise aussi le chemin de Pollux, jeune homme poétique et attachant. Dans ce joyeux bazar, des souvenirs et des secrets vont remonter à la surface.

Critique : Après le nécessaire Annie Colère qui mettait en lumière le combat de toutes celles et tous ceux qui ont ont contribué à l’aboutissement de la loi Veil, Blandine Lenoir, connue pour ses investissements auprès des causes féminines, adapte la bande dessinée de Camille Jourdy, Juliette, les fantômes reviennent au printemps, pour tracer le portrait d’une trentenaire à la croisée des chemins.

Après un sérieux passage à vide qui pourrait bien s’assimiler à une dépression, Camille revient vers son père pour s’interroger sur sa place dans cette famille hétéroclite mais aussi pour renouer avec une réalité dont elle s’est peu à peu éloignée. Et pour ce faire, quoi de mieux que se reconnecter avec les membres de sa tribu, des personnages pétris d’imperfections et de fantaisie : une sœur (Sophie Guillemin) , mère de famille presque parfaite, adepte d’une sexualité horticole et joyeuse surtout si elle est extra-conjugale ; une mère (Noémie Lvovsky) à mi-chemin entre provocation et désespoir ; un père (Jean-Pierre Darroussin) tendre et bourru au cœur douloureusement cadenassé ; une grand-mère (Liliane Rovère) qui, malgré l’isolement en EHPAD, n’a perdu ni sa lucidité, ni sa vivacité ; sans oublier le locataire (Salif Cissé), un colosse aux allures d’adorable ours bien léché, qui ne la laisse pas insensible.

S’écartant de son registre habituellement réaliste, Blandine Lenoir s’épanouit à merveille dans cette adaptation au ton décalé qui se déguste comme un bonbon aux saveurs acidulées. De la comédie au drame, de scènes enlevées à des séquences délicatement voilées de nostalgie, la narration, baignée dans un féminisme discret où se croisent hommes sentimentaux et femmes bien déterminées à jouir de la vie, quitte à écorner le sacré-saint instinct maternel, nous prend tendrement par la main pour nous conduire au cœur de cette famille hétéroclite à laquelle on s’attache d’emblée.

Truffé de répliques souvent marquées du bon sens populaire, le scénario déploie des trésors de bonhomie et de bienveillance, portés avec émotion et complicité par une bande de comédiens judicieusement choisis. Le maillon fort en est incontestablement Izïa Higelin. La pétillante actrice chanteuse trouve l’équilibre parfait entre force et fragilité pour faire de cette jeune femme empêtrée dans les non-dits et les secrets de famille un personnage émouvant. Fidèle à son engagement, la réalisatrice fait la part belle aux rôles féminins : de la pulpeuse Sophie Guillemin qui n’hésite pas à afficher avec panache un corps non conforme aux critères de beauté habituellement admis, à la fantasque Noémie Lvovsky qui excelle à jouer les excès pour mieux cacher un chagrin inexpugnable, en passant par la toujours facétieuse Liliane Rovère, toutes participent à la dynamique de ce film, tout en creux entre mélancolie et fantaisie, tandis que les deux personnages masculins, Jean-Pierre Darroussin et Salif Cissé apportent, en toute modestie, leur part de virilité romantique.

Un film choral généreux que l’on regarde, sourire aux lèvres, et qui fait un bien fou !