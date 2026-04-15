Juste une illusion - Olivier Nakache, Éric Toledano - critique

Résumé : Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt treize ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est « déjà plus » un enfant et qu’il n’est « pas encore » un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux...

Critique : Avant même l’ouverture du générique de début, les deux réalisateurs de Hors normes plongent le spectateur dans l’ambiance des années 80 avec les logos d’époque de France Inter, Canal+ ou encore Gaumont. Et ainsi, alors que l’histoire n’est pas commencée, s’engage un voyage plein de rythme et surprises dans la banlieue parisienne avec, en toile de fond, les grandes grèves qui ont bloqué la capitale, la musique électro ou new age eighties, et les références aux évènements historiques en Allemagne. Le long-métrage démarre d’ailleurs par le célèbre tube d’Imagination Just an Illusion qui donne le ton d’un récit joyeux et sensible où Olivier Nakache et Éric Toledano donnent libre cours aux souvenirs de leur propre adolescence.

Juste une illusion est d’abord une histoire de familles. On pense d’ailleurs aux succès de La boum ou antérieurement Diabolo menthe, qui ouvraient la voie à ce style de comédie, très largement réservée aux adolescents de l’époque. La famille ressemble à celle de tout le monde, avec le jeune protagoniste, Vincent, presque treize ans ; son frère, Arnaud, en plein bouleversement identitaire ; et deux parents un peu paumés. Le sort des ces derniers est lié au chômage qui s’est installé à la fin des Trente Glorieuses, à la difficulté pour les femmes d’accéder à des postes de cadres et au passage à une nouvelle ère qui ne sera plus que numérique.

Copyright Manuel Moutier - 2026 ADNP - TEN CINEMA - GAUMONT - TF1 FILMS PRODUCTION - QUAD_TEN

Juste une illusion est une comédie fraîche et réjouissante, qui s’appuie avant tout sur une reconstitution des plus soignées des années 80, qu’il s’agisse des espaces intérieurs ou des rues. Le spectateur a plaisir à retrouver ce qui a fait la magie de cette période avec ses musiques détonantes, ses émissions télévisées phares, et le mobilier ou les vêtements si particuliers. En même temps, on trouve quelque chose d’assez intemporel dans ce récit qui aurait pu trouver sa place aujourd’hui ou à toute autre époque. Les films initiatiques comme celui-ci déploient à chaque fois les charmes des premiers émois amoureux dans une langue cinématographique où l’on ressent toute l’implication émotionnelle de leurs auteurs.

Le long métrage ne serait pas d’une telle qualité sans l’interprétation irréprochable des acteurs. Tous s’invitent dans la peau de leur personnage avec un air décalé, mais jamais grotesque. Ils usent avec parcimonie de l’art de la caricature, apportant à la fiction un esprit jovial. Pour autant, les cinéastes apportent aussi une petite touche mélancolique quand ils abordent le parcours déchirant de familles juives, originaires d’Afrique du Nord, contraintes au rapatriement France. Ils en profitent, et c’est heureux, pour dénoncer joyeusement les stéréotypes qui peuvent peser parfois sur la communauté judaïque.

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Bref, Juste une illusion est un régal de drôlerie et légèreté. Toledano et Nakache font partie des rares cinéastes capables de transformer l’art populaire en de véritables petits bijoux de mise en scène. Il s’agit d’un des films les plus personnels du duo. En attestent d’ailleurs les dédicaces de fin qui démontrent clairement les références à une période ou des souvenirs qui ont pu nourrir le scénario.

Le cinéma français est ainsi capable d’offrir un spectacle qui apporte une vraie bonne humeur. On s’amuse pendant ces presque deux heures où certains savoureront la nostalgie de leur adolescence. Et comme dans tous les films des deux réalisateurs, Juste une illusion invite à l’ouverture d’esprit, l’humanité et le désir de vivre.